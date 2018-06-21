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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'ABD'nin ayrılmasıyla dünyada insan hakları daha iyi duruma gelecek'

21 Haziran 2018, Perşembe 09:14
Tunuslu akademisyen el-Abdeli, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden çekilmesi iyi oldu çünkü her ne kadar bağlayıcı kararlar almasa da ABD, konseyin çalışmasına engel oluyordu." dedi.

Tunuslu akademisyen Abdulmecid el-Abdeli, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılmasının ardından dünyada insan haklarının daha iyi duruma geleceği yorumunda bulundu.

Tunus Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Abdeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden çekilmesi iyi oldu çünkü her ne kadar bağlayıcı kararlar almasa da ABD, konseyin çalışmasına engel oluyordu. ABD'nin ayrılmasından sonra dünyada insan hakları daha iyi durumda olacak." dedi.

ABD'nin İsrail ile arasında güçlü bağlar bulunduğunu vurgulayan Abdeli, ayrılma hamlesinde BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail'i kınayan kararlar almasının etkili olduğunu söyledi.

Abdeli, ABD'nin bu adımının, üyesi olduğu uluslararası örgütlere saygı duymadığını gösteren siyasi bir karar olduğunu dile getirdi.

Abdulmecid el-Abdeli, Washington yönetiminin daha önce de BM Genel Kurulundaki ülkeleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararı aleyhinde oy kullanmaları durumunda yaptığı yardımları kesmekle tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley önceki gün ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını duyurmuştu.

 

AA

Etiketler: Tunus, BM; ABD, insan hakları
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