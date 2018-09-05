"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ABD'nin BM Daimi temsilcisi Haley'den İdlib uyarısı

05 Eylül 2018, Çarşamba 09:11
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "İdlib'de kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek demek istedi." dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İdlib'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa, ABD karşılık verecek demek istedi." dedi.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) eylül ayı dönem başkanlığını üstlenen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Genel Sekreterlik binasında konseyin çalışma takvimini açıkladı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haley, Rusya’nın hava saldırısı başlattığı Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin yeni bir kimyasal silah kullanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Rusya’nın ve Esed rejiminin kimyasal saldırısı konusunda muhalifleri suçladığını belirten Haley, “Esed, kendi halkının üzerine kimyasal silahla saldırmadan önce her zaman tam olarak bu formülü uyguluyor. Burada, Başkan Trump’ın İran, Rusya ve Esed’e ‘oraya gitmeyin, bunu kabul edemeyiz’ dediğini görüyorsunuz.

Eğer Suriye’yi ele geçirme yoluna devam etmek istiyorlarsa, bunu yapabilirler. Ama kimyasal silah kullanarak değil. Kendi halkına (kimyasal) saldırı yapamazlar ve biz bunu karşılıksız bırakmayız. Suriye'de kimyasal silah kullanılırsa, bunu kimin kullanacağını kesinlikle biz biliyoruz.” diye konuştu.

Suriye’de bir trajedinin yaşandığını ve halkın zaten yeterince acı çektiğini dile getiren Haley, burada olası bir kimyasal silah kullanımı konusunu görüşmek üzere cuma günü BMGK'yi toplayacaklarını söyledi.

Haley, “Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa, ABD karşılık verecek demek istedi.” ifadelerini kullandı.

"ABD ve İsrail'i suçlamak kolaylarına geliyor"

Haley'in basın toplantısında Filistin konusu gündeme geldiğinde İsrail'i savunarak suçu Filistin yönetimine atması dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump'la Yüzyılın Anlaşması adı verilen plan üzerinde konuştuklarını belirten Haley, Filistin'i anlaşmaya yanaşmamakla suçladı. Bölgedeki bazı ülkelerin ve Filistin yönetiminin krizin çözümü için hiçbir şey yapmadığını iddia eden Haley, "ABD ve İsrail'i suçlamak kolaylarına geliyor." dedi.

Haley, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali desteği kesme kararını değerlendirirken, "ABD Filistinlilere değil, UNRWA'ya yardımları kesti. Arada büyük bir fark var. UNRWA'dan yapısını değiştirmesini isteyeli iki yıl oldu çünkü şu anda Filistinlilere hizmet etmiyor. Bunu böyle devam ettiremezdik." diye konuştu.

Filistin'e kimsenin ABD kadar yardım etmediğini anlatan Haley, "Bölgede başka kimse yardım etmiyor. ABD neden buraya yatırım yapmak zorunda olsun? Kimse bizi yardımları kestiğimiz için suçlayamaz." dedi.

"BMGK Myanmar'a karşı daha sert kararlar almalı"

Haley, BM'nin son açıkladığı raporun ardından Myanmar'a ABD ya da BM'nin herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin soru üzerine, "Hala yaptıklarını inkar eden bir hükümet ve yaptıklarının hesabını vermeyi reddeden bir ordu ile karşı karşıyayız. Myanmar'daki sorun dün 2 gazetecinin 7'şer yıl hapis cezası almasıyla daha ciddi bir hal aldı." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin ve ABD'nin raporlarının Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme ayna tuttuğunu belirten Haley, şöyle konuştu:

"Her iki rapor da korkunç. Her ikisi de midenize kramplar sokuyor. Ancak yaptırım uygulamak için öncelikle raporun BMGK'ye gelmesi gerekiyor. Sonra BMGK'de neler olacağını göreceğiz. BMGK'de bu konuda görüşmeler yapılması gerektiğine düşünüyorum. Herkesin kötü bulduğu bir şeyi Myanmar hükümeti yanlış bulmuyor. Bence Konsey daha sert kararlar almalı."

"İran'ın BMGK kararlarını ihlal ettiğini gördüğümüz an tepkimizi veririz"

Haley, İran konusunda da endişelerinin büyüdüğünü ve bu ülkenin bölgede tehdit oluşturduğunu belirterek, "Lübnan'a, Yemen'e, Suriye'ye bütün bu meselelere baktığınızda tek bir ortak nokta görüyorsunuz, İran. Bu konu da BM'de konuşulmalı." dedi.

İran meselesinin konuşulmasından dolayı bazı BMGK üyelerinin rahatsızlık duyduğunu dile getiren Haley, "İran'ın BMGK kararlarını ihlal ettiğini gördüğümüz an tepkimizi veririz. Tüm uluslararası toplumu da aynısını yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haley BMGK'de 26 Eylül'de yapılacak İran oturumunu Trump'ın yöneteceğini de sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: İdlib, ABD, BM, Suriye, kimyasal silah, Myanmar
Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

    İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

    Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye'deki amaçlarımız örtüşmüyor

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'

    'Bütün arzumuz İdlib'de siviller ile militanların ayırt edilmesi'

    Yeni uygulama ihracatçıları zor durumda bırakıyor

    Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

    Danimarka'da Türk turiste peçe cezası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Genel

    Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.