ABD'nin düşürdüğü Suriye uçağı hakkında Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Moskova'nın ABD tarafından Suriye hükümetine ait savaş uçağının düşürülmesini "saldırgan ve teröristleri destekleyici bir hareket" olarak gördüğünü belirtti.

İsveç basınında yayınlanan haberlere göre, Ryabkov bu açıklamayı gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptı. ABD'ye ait bir savaş uçağı, dün Suriye'nin Rakka kentinin kuzeyinde Suriye hükümetine ait bir savaş uçağını düşürmüştü. ABD tarafı, Suriye uçağının ABD destekli güçlerin yakınlarına bomba attığını ileri sürerken, Suriye hükümeti, uçağın IŞİD'e karşı bir görevde olduğunu savunuyor. DHA

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