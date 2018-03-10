ABD'nin 'Gazze toplantısı' davetini reddettiler

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Mecdelani, Gazze krizinin ekonomik değil siyasi çözüm gerektirdiğini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Mecdelani, ABD'nin "Gazze'deki ekonomik durumu görüşmek üzere Beyaz Saray'da yapılması planlanan toplantıya katılmaları" için yaptığı daveti reddettiklerini açıkladı.

"Filistin'in Sesi" radyosuna konuşan Mecdelani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt tarafından yapılan "Gazze Şeridi'nin ekonomik durumunu görüşmek üzere Beyaz Saray'da düzenlenecek toplantıya katılmaları" yönündeki daveti Filistinlilerin reddettiğini söyledi.

Söz konusu toplantının insani kaygılarla değil Filistin davasını saf dışı bırakma projesi kapsamında gerçekleştirileceğini ifade eden Mecdelani, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların kaynağının İsrail'in uyguladığı abluka olduğunu vurguladı.

"Gazze krizi ekonomik değil siyasi çözüm gerektiriyor"

Gazze'de ekonomik çözümlerden bahsetmenin yerine ablukanın sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Mecdelani, "Gazze krizi ekonomik değil siyasi çözüm gerektiriyor." dedi.

Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Greenblatt, "Gazze'de yaşanan krize çözüm bulmak için Beyaz Saray'da 'Beyin fırtınası' adı altında bir toplantı düzenleneceğini" belirtmişti.

ABD, İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden uyguladığı abluka nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze'yi destekleme yollarının ele alınması için 13 Mart'ta Beyaz Saray'da bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.

Yapılan son istatistiklere göre yaklaşık 2 milyon Filistinlinin bulunduğu Gazze'de, nüfusun yüzde 80'i fakirlik seviyesinin altında yaşıyor. Bölgedeki işsizlik oranının ise yüzde 46'ya ulaştığı belirtiliyor.