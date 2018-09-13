ABD’nin gerilemesine 2 yıl kaldı

Dünyanın en büyük yatırım yönetimi firmalarından Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio, Amerikan ekonomisinin 2 yıl içinde gerilemesini öngördüğünü belirtti.

Dalio, Bloomberg televizyonuna verdiği mülâkatta, ABD ekonomisinin 2 yıl içinde gerilemesini tahmin ettiğini söyleyerek ABD dolarında önemli derecede zayıflama görüleceğini ifade etti. “2 yıl sonrası hakkında endişeleniyorum.” yorumunu yapan Dalio, öngördüğü gerilemeyle ilgili olarak, “Borç krizinden çok, dolar krizi olacak. Daha çok siyasi ve sosyal bir kriz olacağını düşünüyorum.” dedi. Dalio, ABD’nin borçlanmasının artması nedeniyle yükselecek açığın, Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha çok artırma yerine para basmasına neden olacağına dikkati çekerek ABD dolarının değerinin yüzde 30 düşebileceğini kaydetti. AA

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