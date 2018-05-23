ABD'nin Hawaii eyaletinde alarm hâli devam ediyor!

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nda gözlemlenen hareketlilik lav püskürtme şeklinde devam ediyor.

Hawaii'de geçtiğimiz haftalarda faaliyet gözlemlenen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar denize ulaştı. Püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi güvenli yerlere taşındı. Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını açıklamıştı. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor. *** Okumak için tıklayınız: Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi 'musibetler' için ne diyor? *** Elektrik santrali de risk altında Kilauea Yanardağı'nın 3 Mayıs'ta faaliyete geçmesinin ardından kapatılan Puna Jeotermal Santrali'ne ulaşan lavlar nedeniyle kuyular işçiler tarafından soğuk suyla doldurularak kapatıldı. Santraldaki yanıcı maddeler işçiler tarafından başka yere taşındı. Hawaii Sivil Savunma Ajansının açıklamasında, şu an için santralle ilgili herhangi tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, santraldeki durumun yakından takip edildiği vurgulandı. 1700 kişi güvenli yerlere taşınmıştı Hawaii'de mayıs başında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi güvenli yerlere taşınmıştı. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor. AA

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