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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

ABD'nin hazırladığı rapor: 'Arakanlı Müslümanlara aşırı şiddet uygulanıyor'

25 Eylül 2018, Salı 12:40
ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı rapor, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmünün boyutlarını ortaya koydu.

ABD hükümeti tarafından yürütülen araştırma, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanları ayrım gözetmeksizin hedef aldığını ve koordineli bir "zulüm kampanyası" yürüttüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, son 2 yılda Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan binden fazla Arakanlı Müslüman mülteciyle yapılan görüşmelere dayanarak hazırladığı raporunda, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara "aşırı şiddet" uyguladığına dikkati çekti.

20 sayfalık rapora göre, araştırma çerçevesinde kendisiyle görüşme yapılan Arakanlılardan çoğu, tanık oldukları cinayet ve şiddet olaylarının yüzde 84'ünün faili olarak orduyu gösterdi. 

Mülteciler, Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanları öldürmek, yaralamak ve evlerini yakmak için alev püskürtücüler veya yangın çıkaran silahlar kullandığını söyledi.

Arakanlı Müslümanlar, tanıklık ettiği şiddet olaylarını tecavüz, Kuran'ı Kerim'in yakılması, insanların başının ya da diğer uzuvlarının kesilmesi, bebeklerin ve çocukların dövülmesi ya da öldürülmesi, askerlerin doğum sırasında ya da doğumdan sonra kadınlara ve bebeklerine saldırması olarak sıraladı.

Raporda, "Araştırma, Arakan eyaletindeki şiddetin aşırı, geniş ölçekli, yaygın ve görünüşe göre hem halkı terörize etmeye hem de topraklarından uzaklaştırmaya yönelik olduğunu gözler önüne serdi." ifadelerine yer verildi. üUydu görüntülerinin, şiddet olaylarının yeniden başladığı 2017 ağustos ayını takiben iki ayda Arakan'da 38 binden fazla binanın ateşe verildiğini gösterdiği vurgulandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini ispatladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.  

AA

Etiketler: abd, arakan
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