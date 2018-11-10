ABD’nin hedefi: Kürt devleti

Amerikalı uzman Aaron Stein, ABD’nin PKK konusunda attığı adımları, YPG ile işbirliğini, Menbiç’te yaşananları ve bölgede tırmanan tansiyonu değerlendirdi.

Stein’a göre sıcak çatışmaya doğru gidiliyor. ABD-Türkiye ilişkilerini ve Suriye’deki gelişmeleri yakından izleyen, Atlantik Konseyi’nin kıdemli uzmanlarından olan Aaron Stein, DW Türkçe’nin sorularını cevapladı. Türk ordusu ile YPG, öte yandan Araplar ile YPG arasında sıcak çatışmaya doğru yol alındığını söyleyen Stein, tek çözüm yolunun Kürt sorununa çözüm sürecini başlatmak olduğunu savundu. Stein, “Türkiye’yi izleyen herkes bunun gerçekçi bir fikir olmadığını, otoriterleşmiş Türkiye’de bunun uzak bir ihtimal olduğunu söyleyecektir. Erdoğan’ın yeniden PKK ile görüşmeleri başlatması için hiçbir siyasi motivasyonu yok. Ama nihayetinde bu, Suriye’nin kuzeydoğusunda bir çözümün, Arap-Kürt gerilimini sona erdirmenin de tek yolu” dedi. Stein, YPG’nin PKK’nın Suriye uzantısı olduğunu ancak ABD’nin Suriye’de kaldığı müddetçe YPG ile işbirliği yapacağını düşünüyor.