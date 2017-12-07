ABD'nin kararına karşı ''intifada'' çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin "İsrail'in başkenti" olarak Kudüs'ü tanıma kararına ilişkin, "ABD'nin kararına karşı yarından itibaren yeni intifada başlatılmasını istiyoruz." dedi.

AA

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