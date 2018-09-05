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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

05 Eylül 2018, Çarşamba 19:41
UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, "Sarsılmaz bir güven ve kararlılık içinde Gazze ile Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistin mültecilerine çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, ABD'nin UNRWA'ya yardımları durdurma kararı karşısında UNRWA'nın kararlılıkla engelleri aşarak Gazze, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mültecilere yönelik çalışmalara devam edeceğini vurguladı.

UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, Filistinli mültecilere ve UNRWA çalışanlarına hitaben yazdığı açık mektupta, "Filistin mültecilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürmek ve sunduğumuz hayati hizmetleri muhafaza etmek için tüm enerji ve yaratıcılığımızla çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm çalışanlarımız görev yerlerinde mevcut bulunacak ve tesislerimizi açık ve güvenli tutacağız. Birliğimizi ve amaca bağlılığımızı en güçlü şekilde ortaya koymalıyız." ifadesini kullandı.

Hem Filistinli hem de uluslararası meslektaşlarına güçlü ve kararlı olma çağrısı yapan Krahenbühl, "ABD'nin insani yardım ve kalkınma alanlarındaki bu en güçlü ve umut verici ortaklıklardan birini etkileyen kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve bu karara eşlik eden söylemleri açıkça reddediyorum. Sarsılmaz bir güven ve kararlılık içinde Gazze ile Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistin mültecilerine çalışmalarımızın devam edeceğini ve Ajansımızın bu engelleri aşacağını belirtmek isterim." mesajını paylaştı.

UNRWA'nın içinde bulundukları zor duruma adil ve kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar Filistin mültecilerine yardım sağlamak ve onların haklarını korumak için 1949'da kurulduğunu hatırlatan Krahenbühl, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, UNRWA tarafından elde edilmiş insani kalkınma başarılarını mütemadiyen takdir etmiş ve UNRWA'nın yetki alanını genişletmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin zorla yerinden edilme, mülksüzleştirme, evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetme, vatansız kalma ve işgal ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Krahenbühl, mektubuna şöyle devam etti:

"Filistin mültecilerinin bireysel ve toplu deneyimlerini önemsiz gibi göstermek veya bunların meşruiyetini reddetmek için ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin, inkar edilemeyecek gerçek şudur ki Filistin mültecilerinin uluslararası hukuk altında hakları vardır ve 5,4 milyon erkek, kadın ve çocuğu temsil eden bu topluluk görmezlikten gelinemez."

Krahenbühl, ABD'nin bu yıl ocak ayında UNRWA'ya yıllık katkısının 60 milyon dolar olacağını duyurduğunu, o zaman da kendilerinin bunun UNRWA'yı bir beka kriziyle karşı karşıya getiren, gelirinde 300 milyon dolarlık bir azalmayı temsil eden bir adım olduğunu vurguladıklarını hatırlattı.

AA

Etiketler: filistin, birleşmiş milletler
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