"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

ABD'nin Kudüs kararına tepkiler artarak devam ediyor

08 Aralık 2017, Cuma 11:56
Konya'da sabah namazı sonrası toplanan vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösterdi.

Tarihi Kapu Camisi önünde sabah namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Sık sık tekbirler getiren gruptakiler, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs Müslümanların onurudur", "Kahpe Amerika", "Direniş kazanacak" pankartı açtı.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin destek verdiği gösteride grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ün, Müslümanların ilk kıblesi ve onuru olduğunu söyledi.

ABD'nin Kudüs kararı Eyüp Sultan Camisi'nde de protesto edildi

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazını kılan vatandaşlar, daha sonra ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki göstermek için meydanda bir araya geldi. 

Ellerinde "Kudüs onurumuzdur", "Kudüs namusumuzdur", "Kudüs istiklal ve istikbaldir" dövizleri taşıyan katılımcılar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan Eyüpsultan Genç İHH Başkanı Hüseyin Gülüm, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün, Trump yönetiminin son kararıyla yeni bir saldırı ve pervasızlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gülüm, ABD'nin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak işgalci siyonist rejime desteğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Siyonistlerin, evanjelistlerin ve fundamentalistlerin yönetimindeki ABD, tüm İslam dünyasıyla alay edercesine Müslümanların hiçbir kutsalına önem vermediğini göstermekten çekinmemiş, tüm İslam dünyasını tahrik edici, provokatif bir karara imza atmıştır. ABD, bize göre yok hükmündeki bu kararıyla kendisine hiçbir konuda güvenilemeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır. ABD'nin son adımı, Kudüs'ün ve Filistin'in tamamını Yahudileştirme ve Filistinli Müslümanları Ürdün'e, Sina çöllerine sürme projesinin yeni bir aşamasıdır. Bilinmelidir ki, bizler ümmet olarak Kudüs'e ve Filistin davasına, Filistin'in mazlum Müslümanlarına gereği gibi sahip çıkamazsak, bu kutsal beldenin onurunu ve izzetini koruyacak projeler üretemezsek, siyonist İsrail de destekçisi ABD ve Batı emperyalizmi de yeni adımlar atmaktan çekinmeyecektir.''

Kudüs ve Filistin'in işgalinin sadece Filistinlilerin değil, tüm ümmetin merkezi sorunu olduğunu anlatan Gülüm, "Bu mübarek toprakların ve Filistinlilerin özgürleştirilmesi tüm dünya Müslümanlarının öncelikli görevidir. Biz diyoruz ki, ümmet olarak mezhep, cemaat, milliyet, meşrep, aşiret ne varsa farklılıklarımızı bir kenara bırakalım, hiç olmazsa Kudüs ortak paydasında birleşelim." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen "esnaf duası" için bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösterdi.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinin yakınlarındaki iş yerlerinde faaliyet gösteren esnaf, asırlardır süren gelenek kapsamında haftanın iki günü "hayırlı ve bereketli kazanç" için dua ediyor. 

Tarihi çarşılar bölgesinde sabah saatlerinde yapılan "esnaf duası"nın ardından, Müslümanların ilk kıblesine ev sahipliği yapan Kudüs için de dua edildi. Bu sırada bazı vatandaşlar gözyaşı döktü. 

AA

Etiketler: abd, kudüs, protesto, türkiye, filistin, israil zulmü
Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    283. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Üç mescit için ibadet maksadıyla yolculuğa çıkılabilir...''

    Cuma Hutbesi'nde 'Kudüs' vurgusu...

    AB yetklisi Christos Stylianides: Bizim Türkiye'ye, Türkiye'nin bize ihtiyacı var

    "Şu anda İslam dünyasının bir numaralı meselesi olmalıdır''

    Mescid-i Aksa'da göstericilere ''gerçek mermi'' ve göz yaşartıcı gazla müdahale

    Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme

    Bir çoğu terliğe de sahip değil...

    Dikkat: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı!

    1 milyon Arakanlı tehdit altında!

    ABD'nin Kudüs kararına tepkiler artarak devam ediyor

    Dünyanın gözleri önünde 'işgal'e devam: İsrail'den Doğu Kudüs'e 7000 yeni konut!

    Şişli metrosundaki tabelalara 'Trump' ayarı

    Adalet Bakanlığı ve eski Başbakanlık çalışanları hakkında gözaltı kararı

    "Siz hayatınız boyunca birçok yalan söylediniz, değil mi?"

    Ege'de deprem

    İstanbul merkezli 19 ilde operasyon

    Provokasyona tepki büyüyor

    Herkesi fiilî duaya davet ediyorum, hep birlikte bu imtihanı kazanalım

    Topal Hafız’ı da görün

    OHAL Komisyonu neyi bekliyor?

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL Komisyonu neyi bekliyor?
    Mağdur Kürsüsü

    Herkesi fiilî duaya davet ediyorum, hep birlikte bu imtihanı kazanalım
    Genel

    Topal Hafız’ı da görün
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan 20 Temmuz’a
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstiklâl’in “dal kıran-baş kesen” Alileri
    Genel

    İstanbul merkezli 19 ilde operasyon
    Sabahattin BOYACI

    Nurcular tahsile gitmişler
    Süleyman KÖSMENE

    Musafaha esnasında sarılmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Halil ELİTOK

    Hz. Mevlânâ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.