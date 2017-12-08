ABD'nin Kudüs kararına tepkiler artarak devam ediyor

Konya'da sabah namazı sonrası toplanan vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösterdi.

Tarihi Kapu Camisi önünde sabah namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Sık sık tekbirler getiren gruptakiler, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs Müslümanların onurudur", "Kahpe Amerika", "Direniş kazanacak" pankartı açtı.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin destek verdiği gösteride grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ün, Müslümanların ilk kıblesi ve onuru olduğunu söyledi.

ABD'nin Kudüs kararı Eyüp Sultan Camisi'nde de protesto edildi

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazını kılan vatandaşlar, daha sonra ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki göstermek için meydanda bir araya geldi.

Ellerinde "Kudüs onurumuzdur", "Kudüs namusumuzdur", "Kudüs istiklal ve istikbaldir" dövizleri taşıyan katılımcılar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan Eyüpsultan Genç İHH Başkanı Hüseyin Gülüm, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün, Trump yönetiminin son kararıyla yeni bir saldırı ve pervasızlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gülüm, ABD'nin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak işgalci siyonist rejime desteğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Siyonistlerin, evanjelistlerin ve fundamentalistlerin yönetimindeki ABD, tüm İslam dünyasıyla alay edercesine Müslümanların hiçbir kutsalına önem vermediğini göstermekten çekinmemiş, tüm İslam dünyasını tahrik edici, provokatif bir karara imza atmıştır. ABD, bize göre yok hükmündeki bu kararıyla kendisine hiçbir konuda güvenilemeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır. ABD'nin son adımı, Kudüs'ün ve Filistin'in tamamını Yahudileştirme ve Filistinli Müslümanları Ürdün'e, Sina çöllerine sürme projesinin yeni bir aşamasıdır. Bilinmelidir ki, bizler ümmet olarak Kudüs'e ve Filistin davasına, Filistin'in mazlum Müslümanlarına gereği gibi sahip çıkamazsak, bu kutsal beldenin onurunu ve izzetini koruyacak projeler üretemezsek, siyonist İsrail de destekçisi ABD ve Batı emperyalizmi de yeni adımlar atmaktan çekinmeyecektir.''

Kudüs ve Filistin'in işgalinin sadece Filistinlilerin değil, tüm ümmetin merkezi sorunu olduğunu anlatan Gülüm, "Bu mübarek toprakların ve Filistinlilerin özgürleştirilmesi tüm dünya Müslümanlarının öncelikli görevidir. Biz diyoruz ki, ümmet olarak mezhep, cemaat, milliyet, meşrep, aşiret ne varsa farklılıklarımızı bir kenara bırakalım, hiç olmazsa Kudüs ortak paydasında birleşelim." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen "esnaf duası" için bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösterdi.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinin yakınlarındaki iş yerlerinde faaliyet gösteren esnaf, asırlardır süren gelenek kapsamında haftanın iki günü "hayırlı ve bereketli kazanç" için dua ediyor.

Tarihi çarşılar bölgesinde sabah saatlerinde yapılan "esnaf duası"nın ardından, Müslümanların ilk kıblesine ev sahipliği yapan Kudüs için de dua edildi. Bu sırada bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.