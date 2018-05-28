ABD'nin Maryland eyaletinde 'acil durum'' ilan edildi

ABD'nin Maryland eyaletinde dün etkili olan fırtınanın ve yağışın Ellicott City'de sebep olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi.

Maryland Valisi Larry Hogan, merkezi Ellicott City olan Howard Bölgesi’nde acil durum ilan etti.

Howard Bölgesi Üst Düzey Yöneticisi Allan Kittleman, sel nedeniyle şu ana kadar kayıp ya da ölen kimsenin olmadığını ancak kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kittleman, hasarın büyük olduğunu ve durumun aynı bölgede iki yaz önce meydana gelen selden daha vahim göründüğünü söyledi.

Pek çok binanın hasar gördüğü Ellicott City'de, bazı araçların suya kapıldığı bildirildi.

Bölgede 2016 yılında meydana gelen selde 2 kişi ölmüştü.

***

Okumak için tıklayınız:

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi 'musibetler' için ne diyor?