ABD'nin 'pamuk' kararı Özbekistan'ı sevindirdi

ABD Çalışma Bakanlığı, Özbekistan'da üretilen pamuğu, "çocuk işçiliği veya zorla çalıştırma ile üretilen ürünler listesi"nden çıkardı.

ABD'nin Taşkent Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD Çalışma Bakanlığının, Özbek pamuğunu söz konusu listeden çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Çalışma Bakanlığının "çocuk işçiliği" raporunun yayınladığı bilgisi de paylaşılarak, raporda, 76 ülkeden çocuk işçiliği veya zorla çalıştırma ile üretilen 148 çeşit ürünün açıklandığı kaydedildi.

Raporda bu yıl Özbek pamuğunun ilk defa listeden çıkarıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, rapordaki, "Özbekistan ilk kez ilerleme kaydetti ve pamuk toplamada çocuk işçiliğinin kullanımını önemli ölçüde azalttı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "ABD Özbekistan'ın bu önemli başarısını takdir ediyor ve ülke hükümetini pamuk toplama sırasında çalışma koşullarını izleyecek bağımsız gözlemcilere engelsiz erişim sağlamaya çağırıyor." denildi.

Özbekistan'da kısa süre öncesine kadar pamuk toplama dahil tarım ve diğer alanlarda çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma uygulamaları görülüyordu.

Daha önce Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) da Özbekistan'ın pamuk tarlalarında çocuk işçiliğine son verildiğini resmen teyit etmişti.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Eylül 2017'de BM Genel Kurulunda, ülkede zorunlu çalıştırmaya son vereceklerini açıklamış ve ülkesinin bu konuda ILO ile iş birliğine bağlılığını yinelemişti.

Dünyada pamuk üretiminde 6'ncı, ihracatında da 5'inci sırada yer alan Özbekistan'da her sene yaklaşık 3 milyon ton pamuk üretiliyor.