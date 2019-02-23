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ABD’nin planına göre güvenli bölgede Türkiye yok

23 Şubat 2019, Cumartesi 17:30
Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgede Türk ve SDG güçlerinin olmayacağı iddia edildi.

ABD’nin uluslar arası güçlerle Suriye’nin kuzeydoğusunda inşa edeceği güvenli bölgede Türkiye ve SDG’nin güçlerinin olmayacağı öne sürüldü. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, güvenli bölge oluşturmak için uluslar arası bir gücün parçası olarak Suriye’nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacaklarını duyurdu. Sözcü “ABD, uluslar arası bir gücün parçası olarak Suriye’nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacak. Ayrıca ABD Suriye’nin güneyindeki El Tanif garnizonundaki varlığını sürdürecek” dedi.

Binbaşı Robertson, “Bu çok uluslu gözlem gücü ABD güçleriyle bölgede istikrarı sağlayacak ve IŞİD’in geri gelmesini engelleyecek, öncelikli olarak NATO müttefiklerinden oluşacaktır” diye konuştu. Az sayıdaki bu askerlerin dışında Suriye’deki diğer askerlerin çekileceğini belirten Binbaşı Robertson, ABD öncülüğündeki bu koalisyona katılacak ülkeler konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD’nin uluslararası güçlerle Suriye’nin kuzeydoğusunda inşa edeceği güvenli bölgede Türkiye ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın durumuna ilişkin, “Türk ve SDG güçleri bu bölgeye girmeyecek” ifadesini kullandı. 

 

AA

Etiketler: Türkiye, Suriye, ABD, Güvenli Bölge
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