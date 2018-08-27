ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulanmaya başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının Londra'da zehirlenmesi olayında sorumluluğu olduğu iddiasıyla Rusya'ya uygulamaya karar verdiği yaptırımlar yürürlüğe girdi.

ABD'de resmi yayın organı Federal Register'da yayımlanan ilgili düzenlemede, Rusya'ya acil insani yardım, gıda ve tarım ürünleri hariç her türlü desteğin sona erdirildiği belirtildi

Düzenlemede Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım önlemlerinin Rusya'ya Amerika Birleşik Devletleri'nden her türlü dış yardımın yapılmasına, silah anlaşmalarına ve bu anlaşmaların finansmanına dair mali işlemlere yasak getirildiği belirtildi.

Yeni yaptırım planına göre ABD İhracat-İthalat Bankası dahil, herhangi bir Amerikan kurumunun Rusya'ya kredi, kredi garantisi ya da finansal yardım sağlayamayacağı, bu ülkeye savunma alanındaki her türlü türlü ürün ve hizmetle ABD Silah ve Mühimmat Listesi'ndeki ürünlerin satışına son verilmesi öngörülüyor.

Buna rağmen ticari havacılık güvenliğini ilgilendiren alanlar ile uzay ve ticari amaçlı uzay çalışmalarının yaptırımlardan muaf tutulması, ulusal güvenlik çıkarları açısından bu alanların olay bazında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Düzenlemede yapırım kararının ABD'nin ulusal güvenliğinin korunması nedeniyle alındığı da ifade edildi.