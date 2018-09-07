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7 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey'den Türkiye'ye destek

07 Eylül 2018, Cuma 14:26
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla Tahran'da düzenlenecek zirve öncesinde "Türkler çıkış yolu bulmaya çalışıyor. İdlib hikayesinde son bölüm henüz yazılmadı" dedi.

Suriye rejiminin İdlib'e operasyon düzenlemesi olasılığı ile ilgili tartışmalar devam ederken operasyonda kimyasal silah kullanımına karşı ABD'den bir uyarı daha geldi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'deki Suriye rejim güçlerinin kimyasal silah hazırladığına dair "birçok kanıt bulunduğunu" belirtti.

Suriye Özel Temsilciliği görevine atandığı 17 Ağustos'tan bu yana Suriye'deki durumla ilgili ilk basın toplantısını düzenleyen Jeffrey, "Bu uyarıları yapmak için çok, çok iyi gerekçelere sahip olduğumuzdan eminim" dedi. Daha önce Irak ve Türkiye'de büyükelçilik görevlerinde de bulunan Jeffrey, "Herhangi bir taarruz, pervasız bir şekilde tansiyonu arttıracağından bizim için sakıncalı" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray, ABD ve müttefiklerinin, Suriye rejim güçlerinin beklenen operasyonda kimyasal silah kullanması halinde "hızlı ve kuvvetli" yanıt vereceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Türkiye çıkış yolu bulmaya çalışıyor

Jeffrey, Rusya ve Suriye'ye bağlı birliklerin İdlib'e yönelik herhangi bir operasyonunun ve kimyasal silah kullanımının Türkiye'nin güneydoğusu ya da Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere büyük bir mülteci akınına neden olabileceğini söyledi.

İdlib'deki durumu "çok tehlikeli" şeklinde tanımlayan Jeffrey, Cuma günü Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla Tahran'da yapılacak üçlü zirveye atıfla,

"Ruslar Türklerle bir uzlaşmaya yanaşacak mı, bunu zirvede bir ölçüde anlayabileceğiz" dedi. Türkiye'nin kapsamlı bir operasyonu engellemeye çalıştığını belirten Jeffrey, "İdlib hikayesinin son bölümü henüz yazılmadı diye düşünüyorum. Türkler bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Türkler saldırıya karşı büyük bir direniş gösterdi" diye konuştu.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya, ABD
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