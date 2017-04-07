ABD'nin Suriye'ye saldırısı hakkında Türkiye'den ilk değerlendirmeler

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ABD'nin Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesine ilişkin, "Sivillerin üzerine ateş eden o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır. Ümit ederim ki bu operasyon barışın sağlanmasına da katkı sağlar." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ABD'nin Suriye'de rejime ait üsse hava saldırısı düzenlemesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi biz sadece laf değil icraat görmek istiyoruz. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri tarafından oradaki askeri üssün vurulması, yani kalkıp sivillerin üzerine ateş eden, muhtemelen kimyasal silahları sivillerin üstüne atan o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır. Ama uluslararası camia, Esed rejiminin bu barbarlığına karşı tavrını çok net bir şekilde sürdürmelidir. Ta ki Esed rejimi artık halkına zarar veremez hale gelebilene kadar. Dolayısıyla bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun sonunun gelmesinin ve Esed rejiminin tamamıyla uluslararası alanda cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bir an evvel Suriye'de önce Esed rejiminin bu barbarlığının durdurulması lazım. Bir an evvel Suriye'de başlatılmış olan barış sürecinin hızlandırılması ve empoze edilmiş bir barış değil, Suriye'de bu kadar acı çeken halkın bütün kesimlerinin kabul edebileceği adil bir barışın, kalıcı bir barışın sağlanması şarttır. Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar. Esed rejiminin artık bu barbarca adımları atmasının önüne geçer ve barış sürecinin teşvik edilmesini sağlar."

Dışişleri'nden açıklama: Son derece olumlu

Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejiminin Han Şeyhun kimyasal saldırısının ardından ABD'nin Şayrat Askeri Üssü'ne yaptığı operasyonun "son derece olumlu" karşılandığını vurgulayarak, "Benzer suçların cezasız kalmaması ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi yönünde atılacak adımlar, Türkiye’nin tam desteğine sahip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye rejiminin insanlık vicdanı önünde ve ilgili uluslararası kuruluşların tespitleriyle sabit, altı yıldır gerek konvansiyonel gerek kimyasal silahlarla işlediği insanlık ve savaş suçlarının son örneğini teşkil eden Han Şeyhun kimyasal saldırısı sonrasında, ABD'nin sabaha karşı rejimin Şayrat Askeri Üssü'ne yaptığı operasyonun son derece olumlu karşılandığı" bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Benzer suçların cezasız kalmaması ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi yönünde atılacak adımlar, Türkiye’nin tam desteğine sahip olacaktır.

Rejimi halkına karşı sürdürdüğü terör ve toplu cezalandırma uygulamalarından alıkoyacak ve Suriye’de siyasi çözümün önünü açacak bir sürecin ilerletilmesi için 3 milyon Suriyeliyi barındıran bir ülke olarak uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye'de hava üssünü vurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından Humus’ta bulunan Şayrat Hava Üssü’ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Önemli bir adım"

İdlib'de 4 Nisan Salı günü yaşananların, eli kanlı Esed rejiminin siyasi geçiş sürecini ve ateşkes çabalarını hiçe saydığını yeniden gösterdiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Bu tür saldırılardan kaçan 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye olarak bu saldırıyı bir kez daha kınıyoruz.

Şayrat Hava Üssü'nün kullanılamaz hale getirilmesi, sivillere yönelik kimyasal ve konvansiyonel saldırıların cevapsız kalmaması açısından önemli bir adımdır. Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Suriye'deki insani krizin sona erdirilmesi adına uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi önem arzetmektedir."