ABD’nin ‘terör’ savaşı 500 bin cana mal oldu

ABD’nin 11 Eylül’den bu yana Irak, Afganistan ve Pakistan’da “terörle mücadele” savaşlarında ölenlerin sayısı yarım milyona ulaştı.

Ölenlerin çoğunu siviller oluştururken, sayının daha da yüksek olabileceği belirtiliyor. ABD’nin Rhode Island Eyaleti’ndeki Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İdaresi Enstitüsü’nün yayınladığı rapora göre terörle mücadele adına verilen savaşlarda 480 bin ila 507 bin arasında kişi öldü. DW’nin haberine göre, raporun yayınlanmasıyla birlikte enstitüden yapılan açıklamada “Teröre karşı savaş Amerikan kamuoyunda, basında ve politikacılar arasında sıklıkla görmezden gelinse de, ölü sayısının artıyor olması savaşın şiddetinin azalmadığını, aksine yoğun bir şekilde devam ettiğini gösteriyor” ifadesi yer aldı.

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