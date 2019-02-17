ABD'nin Venezuela için gönderdiği insani yardım Kolombiya'ya ulaştı

Ekonomik krizin yanı sıra siyasi krizin de vurduğu Venezuela için Amerika Birleşik Devletleri tarafından gönderilen insani yardım cumartesi günü Kolombiya'ya ulaştı.

Amerikan ordusuna ait kargo uçağı aracılığıyla nakledilen gıda ve ilaç malzemeleri, Kolomibya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentine getirilerek burada depolandı.

Ancak yardımın sağlık hizmetleri ve gıdaya erişimi olmayan Venezuela halkına nasıl ulaştırılacağı bilinmiyor. Ülkede ekonomik kriz yaşanmadığını savunan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'den gelen yardım malzemelerini kabul etmeyeceği düşünülüyor.

Guaido: Yardımı almaya gideceğiz

Diğer yandan geçtiğimiz ay kendini devlet başkanı ilan eden ve ardından ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Avrupa ülkesi tarafından geçici başkan olarak tanınan Juan Guaido, yardımı ülkeye sokmak için gruplar halinde sınıra gidileceğini açıkladı.

Cumartesi destekçileriyle birlikte düzenlediği mitingde Venezuela ordusuna yardımı geçirmeleri için çağrıda bulunan Guaido, "Ailenizin ve halkınızın yanında mı olacaksınız, yoksa sürekli yalan söyleyen gaspçının mı?" şeklinde konuştu.

Guaido, Maduro'nun itirazlarına rağmen Kolombiya, Brezilya ve Curaçao'dan yardımları nasıl alacakları konusunda planının detaylarını pazartesi açıklayacağını belirtti.

Önümüzdeki gün ve haftalarda daha fazla insani yardım kargolarının ABD'den Cucuta'ya ulaştırılması bekleniyor.