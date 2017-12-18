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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

ABD'nin veto kararına Türkiye'den ilk tepki

18 Aralık 2017, Pazartesi 22:08
Dışişleri Bakanlığı, BMGK'da Kudüs tasarısının BMGK'da ABD tarafından veto edilmesine ilişkin, "ABD tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koymuştur." açıklamasında bulundu.

ABD, Kudüs tasarısını BMGK'da veto etti

Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan ve "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olması sebebiyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarının ABD tarafından veto edilmesinin bu ülkenin tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koyduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarısının 14 olumlu oya karşı tek bir aleyhte oyla veto edilmesinin esefle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası hukuk ve meşruiyet gözetilerek hazırlanan, tüm ülkelere Kudüs konusunda ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısında bulunan söz konusu tasarının ABD tarafından veto edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koymuştur. ABD’nin oylamada yalnız kalmış olması, Kudüs’le ilgili kararının hukuk dışılığının en somut göstergesidir. BM Güvenlik Konseyinin bölgesel barış ve istikrar üzerinde yansımaları olacak böyle bir konuda tüm uluslararası toplumun iradesine aykırı olarak işlevsiz bırakılması kabul edilemez."

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Filistin Devleti’nin ve halkının her zaman yanında olmaya, başta BM Genel Kurulu olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistin’in haklı mücadelesini ve bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam edeceği vurgulandı. 

AA

Etiketler: dışişleri bakanlığı
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  • HÜSEYİN İLHAN

    19.12.2017 11:42:06

    Malumumuzdurki BM.Daimi üyesi beş ülke(ABD,RUSYA,ÇİN,FR.İNG)nin VETO HAKLARI var.Bu realiteden bakarsak o yapı değişmedikçe bu itirazların kıymet-i harbiyesi yoktur. Fakaaat esas olan şu haldir,bu ülkenin idarecileri değilmi ki İSRAİL 'li katilleri koruyan anlaşma sahibi,o katil ve terörist devlet dediğimiz İSRAİL'e para kazandıran ticareti arttıran.AKP hükümetleri değilmi İSRAİL için çevre temizliği dış politika takip eden.Öyle ise içimizdeki siyonist tezgahtarlarını defetmek asli vazifedir.

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