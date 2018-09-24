ABD'nin yaptırımlarına Çin'den cevap gecikmedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki ek gümrük vergilerinden dolayı başlayan ‘ticaret savaş’ında yeni hamle geldi.

ABD’nin daha önce açıkladığı üzere, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık yaklaşık 6 bin ürüne ek gümrük vergisi uygulanmaya başladı. Pekin yönetimi ise, misilleme olarak 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından uygulama pazartesi gününden itibaren geçerli halde.

Ek gümrük vergilerinin uygulanmasının ardından Çin, ticari anlaşmazlıklarla ilgili resmi açıklama yapacağını bildirdi. Bunun ardından hükümetin yayınladığı resmi raporda, Çin’in misilleme yaparak 60 milyar dolar değerindeki Amerikan malına ek gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.

‘Ticaret Savaşı’ nasıl başladı?

Başkan Trump, mart ayında ‘ticaret savaşları iyidir’ açıklamasını yapmıştı. Temmuz ayında ise, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik ek gümrük vergileri uygulanmaya başlanmıştı.

Trump'ın ABD’nin çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini açıklaması iki büyük ekonomiyi karşı karşıya getirmiş ve ‘ticaret savaşı başladı' yorumlarına neden olmuştu.

Öte yandan Çin hükümeti de, ABD’den ithal edilen ham petrol ve doğal gaza ek vergi getirerek karşılık vermişti. Çin ayrıca, Trump'ın gümrük vergilerini yükseltme politikalarına cevap olarak 60 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünleri ile ilgili yeni ek vergiler açıklamıştı. Pekin yönetimi, başka yaptırımlar da olabileceğini söyleyerek Washington'ın başlattığı 'ticaret savaşı'nda geri adım atmayacağını bildirmişti.