ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı "Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden aldı. Tillerson’ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’nun geleceği açıklandı.

İran ve Suriye yönetimine karşı sert tutumuyla bilinen Pompeo, Türkiye’ye ilişkin de benzer görüşleri olduğunu açıklamıştı. Görev süresi boyunca başkanlık yapan Obama’yı da özellikle güvenlik politikaları sebebiyle çoğunlukla eleştiren Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) dinleme programlarını destekledi. Eski CIA ve NSA çalışanı olan, hükümete ait gizli belgeleri sızdıran ve ardından Rusya’ya sığınan Edward Snowden’ın idam edilmesi gerektiğini savunuyor. Pompeo 2013’te yaptığı bir konuşmada da “İslâm adına yapılan terör saldırılarını kınamayan Müslüman liderler, bu saldırıların potansiyel suç ortaklarıdır” demişti. Pompeo, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda Türkiye’yi İran’a benzeterek “ikisi de totaliter İslami diktatörlük” ifadelerini kullanmıştı. Mike Pompeo, İran hükümetinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kadar “demokratik” olduğunu ileri sürmüştü.

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