ABD'nin yeni yaptırım gerekçesi: Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyinin öldürülmesi

ABD'nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyinin öldürülmesiyle ilgili olarak Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırım kararına Kim Jong-nam suikastı gerekçe gösterildi. "Kuzey Kore hükümeti, kimyasal savaş ajanı VX kullanarak Kuala Lumpur Havaalanı'nda Kim Jong-nam'ı öldürtmüştür." ifadesi kullanılan açıklamada, yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Malezya'da uğradığı suikast sonucu ölmüştü. İki kadın ajanın, havaalanında Kim Jong-nam'a zehirli iğneyle saldırı düzenlediği ifade edilmişti. AA

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