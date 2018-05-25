‘ABD, Ortadoğu’daki etkisini kaybediyor’

ABD’de yapılan yeni bir ankete göre Amerikan halkının yüzde 69’u, ülkenin Ortadoğu’daki faaliyetini Rusya, İran ve Çin gibi ülkelere kaptırdığını düşünüyor.

Amerikan “The Hill” haber sitesinde yer alan ve Harvard CAPS ile Harris Poll firmalarının yaptığı anket, Amerikan dış politikasıyla ilgili ilginç verileri ortaya koydu. Buna göre, ankete katılan yetişkin Amerikalıların yüzde 69’u, ABD’nin Ortadoğu’daki faaliyetinin giderek azaldığını, Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin etkilerini arttırdığını düşünüyor. ABD’nin son dönemde Ortadoğu ile ilgili aldığı kararların bu süreçte etkili olduğuna işaret edilen haberde, Donald Trump yönetiminin özellikle İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Kudüs kararının yansımalarına dikkat çekildi. Anketin İran’la ilgili bölümünde ise Trump yönetimine destekten çok eleştiri geldi. Ankete katılanların yüzde 54’ü İran’la nükleer anlaşmadan çıkmak yerine anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin daha doğru olacağını savundu. AA

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