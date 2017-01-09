ABD özel hareket birimleri, IŞİD kampına operasyon düzenledi

Suriye’de görev yapan ABD özel harekat biriminin, Deyr ez-Zor yakınlarındaki bir IŞİD kampına baskın düzenlediği ve çok sayıda teröristi öldürdüğü açıklandı.

Pentagon sözcülerinden Jeff Davis, ABD’nin 2015 yılında Suriye ve Irak’ta IŞİD liderlerine karşı stratejik operasyonlar yapmak üzere bölgeye gönderdiği özel harekat biriminin dün Deyr ez-Zor’da IŞİD’e ait bir kampa saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı. Haberlere yansıyanın aksine operasyonda kimsenin gözaltına alınmadığını ve öldürülen terörist sayısına dair rakamların abartılı olduğunu ifade eden Davis, detayları paylaşmayacağını belirterek şunları söyledi: "Deyr ez-Zor yakınlarında bir operasyon olduğunu teyit edebilirim. IŞİD liderlerine yönelik bir operasyondu. Koalisyon, IŞİD liderlerini takip etmeye devam edecektir. Bu operasyonlar rutin operasyonlar, daha önce yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

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