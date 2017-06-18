ABD Özel Kuvvetlerinin Suriye sınırına konuşlandığı iddiası

Irak ordusunda görevli bir askeri yetkili, ABD Özel Kuvvetlerinin, Suriye-Irak arasındaki El Tanf Sınır Kapısı üzerinde konuşlandıklarını iddia etti.

ABD Özel Kuvvetler Birimi'nin Suriye-Irak arasındaki El Tanf Sınır Kapısı'nda konuşlandığı iddia edildi. Irak ordusunda isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD Özel Kuvvetlerinin, kısa bir süre önce Irak güvenlik güçleri tarafından terör örgütü IŞİD'ten alınan Irak-Suriye arasındaki sınır kapısı üzerinde konuşlandığını belirtti. Askeri yetkili, ABD Özel Kuvvetlerinin, Irak'ın Enbar vilayetinde yer alan Esad Askeri Üssü ve Ürdün'den geldiklerini ileri sürerek, Suriye tarafındaki El Tanf Sınır Kapısı'na yerleştiklerini söyledi. Yetkili, Irak tarafındaki El Velid Sınır Kapısı güvenliğinin ise Irak güvenlik güçleri tarafından sağlandığını kaydetti. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, ülkenin batısında yer alan Enbar vilayetindeki Esad ve Habbaniye Askeri Üssü'nde varlık gösteriyor. Konumu gereği stratejik öneme sahip Enbar vilayetinin, "Tıraybil" Sınır Kapısı'yla Ürdün'e, "El Kaim ve "El Velid" Sınır Kapıları'yla Suriye'ye, Arar Sınır Kapısı ile de Suudi Arabistan'a sınırı bulunuyor. AA

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