‘ABD, Pakistan’a bir dolar bile vermemeli’

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin yaptığı uluslar arası yardımlara değinerek, “ABD, Pakistan’a kendine çekidüzen verene kadar bir dolar bile vermemeli. Onlara para vermeden önce ‘Ordunuza ve terörle mücadelenize yardım etmemiz için önce şu konuları düzeltin’ dememiz gerekiyor.” diye konuştu.

Dış yardımların BM’de yapılan oylamalarla belirlenen ülkelere verildiğine dikkati çeken Haley, “Benim bu konudaki düşüncem, yardım yaparken sadece BM’de yapılan oylamaya göre karar vermememiz yönünde. ‘Amerika’ya ölüm’ diyen ülkelere yardım yollamamalıyız. Arkamızdan işler çevirip yapmak istediklerimizi engellemeye çalışanlara yardım yollamamalıyız. Ortağımız olmak istemeyenlere yardım yollamamalıyız.” ifadelerini kullandı. AA

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