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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'ABD, Pakistan'a yaptırım uygulamayacak'

12 Aralık 2018, Çarşamba 21:33
ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği Sözcüsü Snelsire, "ABD, Pakistan'ı dini özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle bu listeye alsa da yaptırım hakkından feragat etti. ABD, Pakistan'a yaptırım uygulamayacak" dedi.

Pakistan'ın, ABD dini özgürlükler raporunda "özellikle kaygı duyulan ülke" kategorisinde yer alması üzerine açıklama yapan ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği Sözcüsü Richard Snelsire, "ABD, Pakistan'ı dini özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle bu listeye alsa da yaptırım hakkından feragat etti. ABD, Pakistan'a yaptırım uygulamayacak." dedi.

Snelsire, Pakistan'ın, "ön yargılı ve siyasi" olduğu gerekçesiyle tepki gösterdiği karar üzerine açıklama yaptı.

ABD yönetiminin dün aldığı kararla Pakistan'ı dini özgürlükler konusunda "özellikle kaygı duyulan ülkeler" listesine eklediğini hatırlatan Snelsire, "ABD, Pakistan'ı dini özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle bu listeye alsa da yaptırım hakkından feragat etti. ABD, Pakistan'a yaptırım uygulamayacak." diye konuştu.

ABD yasaları, yaptırım uygulama imkanı sunuyor

Myanmar, Çin, Kuzey Kore ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin bulunduğu listede yer alan ülkelere, ABD yasaları, yaptırım uygulama imkanı sunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığınca dün açıklanan rapora tepki gösteren Pakistan, kararın siyasi motivasyonla alındığını ve ön yargılı olduğunu söylemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 4'ünün Hindu, Sih, Hristiyan ve Budist olduğu belirtilirken parlamentoda azınlıklara belirli sayıda sandalye hakkı tanındığı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca, "Pakistan, vatandaşlarının haklarını korumak için iyi bir yasal ve idari mekanizma kurmuştur. Azınlıkların haklarını korumak için başka ülkelerin tavsiyelerine ihtiyacı yoktur. ABD için de ülkedeki İslamofobi ve antisemitizmin yükselişinin nedenlerini ortaya çıkaracak bir öz eleştirinin tam zamanı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Geçen yıl "özel izleme" kategorisinde yer alan Pakistan'a ilişkin karar, iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde geldi.

Pakistan'ı teröristlere güvenli liman oluşturmakla suçlayan ABD yönetimi, Pakistan'a yaptığı askeri ve mali yardımları kesmiş ya da beklemeye almıştı.

Pakistan, haziranda ise Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından teröre destek verdiğine ilişkin iddialar neticesinde gri listeye alınmıştı.

AA

Etiketler: ABD, Pakistan
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