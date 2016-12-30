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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

ABD, Rusya’ya yeni yaptırımlar uyguladı

30 Aralık 2016, Cuma 10:19
ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaların 6 kişi ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetler Genelkurmayına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU dahil olmak üzere 5 Rus kuruluşu kapsayacağı belirtildi. Özellikle listede GRU Başkanı İgor Korobov, Korobov’un yardımcıları Vladimir Alekseev, İgor Kostyukov ve Sergey Gizunov yer aldı.

Ayrıca, Aleksey Belan ve Yevgeniy Bogaçev de listeye dahil edildi. Bu kişilerin ünvanları belirtilmiyor, fakat özellikle bu kişilerden siber ataklardan dolayı şüpheleniliyor.

Daha önce ABD’nin özel servisleri Rus hackerların Trump’ın galip gelmesi için ABD’nin siyasi kuruluşların kaynaklarına saldırdığını öne sürdüler.

Taciz iddiaları

ABD Başkanı Barack Obama tarafından açıklanan Rusya’ya yaptırım paketi içinde “Rusya’da görev yapan Amerikalı diplomatlara artan taciz” iddiaları da yer aldı.

Açıklamada, son iki yıl içinde giderek artan bir şekilde, Rusya’da görev yapan ABD’li diplomatların “uluslararası diplomatik kurallara aykırı şekilde” rahatsız edildiği vurgulandı.

ABD yönetimi taciz olaylarının ne şekilde yaşandığını somut olarak dile getirmezken Amerikan medyasında tacizler, “büyükelçilik çalışanlarının evlerine zorla girilmesi” ve “evdeki mobilyaların yerlerinin değiştirilmesi” gibi örneklerle haberleştirilmişti.

Geçen temmuz ayında da ABD’nin Moskova Büyükelçiliğindeki bir Rus güvenlik görevlisinin Amerikalı bir diplomata saldırması üzerine Obama yönetimi, ismi açıklanmayan iki Rus yetkiliyi sınır dışı etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını öne sürdüğü ABD’li diplomatın kendisine kimlik soran güvenlik görevlisine yumruk attığını iddia etmişti. Moskova da misilleme yaparak iki ABD’li diplomatın sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

DHA

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