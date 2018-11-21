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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ABD Savunma Bakanı Mattis: Tehdit gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz

21 Kasım 2018, Çarşamba 21:38
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin kaygılarına yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin, Suriye'nin kuzey sınırı boyunca birkaç yerde gözlem noktası kuracağını açıkladı. 

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerle bir araya gelen Mattis, "Türkiye bir NATO ortağıdır. Onların Esed rejiminin Suriyesinden kaynaklı terör tehdidine yönelik meşru kaygıları var." dedi.

Savunma Bakanı Mattis, Beşşar Esed'in Rusya ve İran'ın desteği ile ülkesinde katliam yaptığını ve ülkeyi böldüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin, Suriye sınırında yer alan bir NATO ülkesi olarak kaygılanması için birçok nedeni var. Bu kaygıların hiç birini ciddiye almıyor değiliz. Suriye'nin kuzeyine bir kaç bölgede gözlem noktası kuruyoruz. Bu şimdi bir değişikliktir. Suriye'nin kuzey sınırı boyunca birkaç yerde gözlem noktaları kuracağız, çünkü en azından bizim faaliyet alanımızdan kaynaklı bir şey gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz. Bu konuda Türkiye ile yakın iş birliği içindeyiz. Türkiye'ye yakından bu konuyu danışıyoruz. Hem ordu hem de Dışişleri Bakanlığı onlara danışıyor. Türkiye'ye yönelik ortaya çıkabilecek ve gördüğümüz her türlü tehdidi takip etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kuracakları noktaların açık bir şekilde gece ve gündüz seçilebilecek şekilde işaretlenmiş olacağını kaydeden Mattis, "Türk ordusu ile sınırın karşısından çok konuşuyor olacağız. Gece ve gündüz çok açık bir şekilde işaretli bölgeler olacak. Böylece Türkler bizim tam olarak nerede olduğumuz net olarak görecek." diye konuştu.

James Mattis, gözlem noktalarının kurulma sebebini ise şu sözlerle açıkladı:

"Bu, Orta Fırat Vadisi'nde savaşanların savaştan çekilmemesini ve coğrafi halifelikten geriye kalan kısmını bitirmeye devam etmelerini sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Düşman küçük bir alana sıkıştıkça, ellerindeki alanları daha da güçlendiriyorlar ve tabii kaç ay önceden beri ifade ettiğimiz gibi orada zor bir savaş var."

AA

Etiketler: ABD, Mattis, Suriye
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