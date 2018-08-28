"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye açıklaması

28 Ağustos 2018, Salı 19:07
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Münbiç dahil birçok konuda yakın çalıştıklarını ve bu şehirdeki ortak devriyelerin yakında başlayacağından emin olduğunu söyledi.

Akar ile Mattis Türkiye - ABD ilişkilerini görüştü

ABD Savunma Bakanı Mattis, Pentagon'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mattis, Türkiye ile ilgili bir soruya verdiği cevapta Ankara ile birçok konuda yakın çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile birçok konuda beraber çalışıyoruz. Türk Savunma Bakanı ile dün telefonda görüştüm. Çok samimi müzakerelerde bulunduk. Münbiç'teki durum da dahil önümüzdeki konular üzerinde çalışıyoruz. Eğitim ekipmanları Ankara'ya ulaştı. (Türk tarafı ile) Birlikte yapacağımız devriyeleri mümkün kılacak sürece yaklaşıyoruz. Yakında beraber bu devriyeleri gerçekleştireceğiz, bundan eminim. Bu tür konularda Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz."

Aynı toplantıda Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma füze sistemlerini alıyor olmasıyla ilgili olarak da "Bu konudaki kararın Türkiye'ye ait olduğunu" ve "Bu füze sistemlerinin alınmasının kendilerini endişelendirdiğini" ifade etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford da ortak devriyelerin yakında başlaması için hazırlıkların sürdüğünü anlattı.

Dunford, terör örgütü YPG/PKK unsurlarının Münbiç'ten ne zaman tamamen ayrılacaklarıyla ilgili bir soruya ise "YPG unsurlarının çok büyük bölümü Fırat'ın doğusuna geçti. Münbiç'te az sayıda YPG mensubu kaldı. Münbiç'te etnik kökeni ne olursa olsun Münbiçliler tarafından güvenliğin ve yönetimin sağlandığından emin olana kadar (ilgili kişileri) güvenlik kontrollerinden geçirmeye devam edeceğiz." şeklinde cevap verdi.

AA

Etiketler: türkiye, abd, akar, mattis
Okunma Sayısı: 875
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ali Tam

    29.8.2018 08:50:17

    Devamli standart piskin yorumlar. Endiselenen onlar endiselendirenler karsidakiler. Sen Küdüse Büyükelciligini tasirken BÜTÜN DÜNYA ENDISELENDI, sen kimseyi takmadin. Seni artik takana demeli: KENDI DÜSEN AGLAMAZ, tipki bir kisim gafil ARAPLAR GIBI.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

AKP’de Yassıada rahatsızlığı

Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

İdlib kan gölüne dönmesin

TL’de kayıp sürecek

İlâç piyasası ne durumda?

Raflarda yerli ürünler olsun

Sermaye girişleri sert düştü

'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
Mustafa ORAL

Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
Genel

Bir insani kriz daha kapıda
Raşit YÜCEL

Tokdemir Ağabey
Süleyman KÖSMENE

Cennette yasak meyve var mıdır?
Genel

Şarbon korkutmaya devam ediyor
Genel

Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
Faruk ÇAKIR

Kriz böyle aşılır

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.