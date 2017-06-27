ABD Senatosu'ndan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a ''Katar'' mektubu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Corker, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a mektup yazarak, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz çözülene kadar KİK ülkelerine silah satışlarına izin vermeyeceklerini kaydetti.

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