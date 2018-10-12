ABD, silahtan kazanmaya devam ediyor

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı 2018 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 55,66 milyar dolarlık dış askeri satış yapıldığını açıkladı

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı, 2018 mali yılında 55,66 milyar dolarlık dış askeri satış yapıldığını bildirdi. Ajansın açıklamasına göre, ABD’nin 2018’de dış askeri satışlar kapsamında yabancı ülkelere toplam bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 55,66 milyar dolar silâh satışı yaptığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu satışın 47,71 milyar dolarının silah satın alan yabancı ülkeler tarafından karşılandığını, kalan miktarın 3,52 milyar dolarının ABD Dışişleri Bakanlığı, 4,42 milyar dolarının ise Savunma Bakanlığı tarafından dış askeri yardım programları kapsamında karşılandığı belirtildi. ABD, 2017 yılında 41,93 milyar dolar dış askeri satış gerçekleştirmişti.

Yabancı silâhların kopyasını üretecek

ABD Özel Kuvvetleri’nin, Rus silâhlarının ABD’de üretilebilmesi için çalışma yapılmasını istediği belirtildi. Washington merkezli National Interest’in (NI) haberine göre ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı, ABD’li şirketlerden Rus Kalaşnikov ve NSV makineli tüfeklerine benzer silahların tersine mühendislik veya yeniden mühendislik yoluyla yerelde üretilmesi üzerinde fizibilite çalışması yapmalarını talep etti. “Neden ABD Özel Kuvvetleri, Rus makineli tüfeklerini üretmek istiyor? Irak ve Suriye’deki herhangi bir çatışmanın videosunu izlediğinizde sorunun cevabı netleşiyor” diye devam eden NI, “Savaşçıların büyük bölümü, Rus ve Sovyet silahları ya da bunların yerel kopyalarını kullanıyor. Dolayısıyla ABD Özel Kuvvetleri bu gruplara silâh temin ettiğinde, Rus silahlarını ve yedek parçalarını satın almak için küresel silâh piyasasını alt üst etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle ABD’nin çeşitli komando birliklerini teçhiz eden ABD Özel Kuvvetleri’nde Rus silâhları satın almak yerine bunları yerelde üretme fikri doğdu” ifadelerini kullandı. NI, ABD Özel Kuvvetleri’nin amacının, uluslar arası arenada halihazırda üretilen silahlarla eşit kalitede veya bunlardan daha kaliteli yabancı silâhların kopyalarını üretebilecek inovatif bir mahalli kapasite oluşturmak olduğunu vurguladı.