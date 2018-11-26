"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

ABD sınırında tansiyon yükseliyor

26 Kasım 2018, Pazartesi 10:55
Meksika'nın, ABD'nin Kaliforniya eyaletiyle sınır kenti Tijuana'da, protesto gösterisinin ardından sınırdaki duvarı aşmaya çalışan göçmenler ABD güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla durduruldu.

ABD polisi, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak sınırdaki duvarı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti sınırındaki Meksika kenti Tijuana’da bulunan bir grup göçmen, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri protesto gösterisi sırasında iki ülke arasındaki metal duvarı geçmeye çalıştı.

Olaylar nedeniyle ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, sınırı yaya geçişlerine iki yönlü kapatırken güvenlik güçleri duvarı aşmaya çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Meksika televizyonlarından Milenio'da yayınlanan görüntülerde metal duvara tırmananların yanı sıra bazı göstericilerin duvarından altından geçmeye çalıştıkları görüldü.

Gaz kadınları ve çocukları etkiledi

ABD polisinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından, duvarı aşmayı başaran göstericiler geri dönmek zorunda kaldı.

Özellikle göstericiler arasındaki kadınların fenalaştığı müdahalede gazdan etkilenen bir göçmen çocuğun da nefes almakta zorluk yaşadığı görüldü.

ABD güvenlik güçlerinin varlığının arttığı olayların ardından bölge üzerinde bir helikopterin uçuş yaptığı göze çarptı.

Milenio'nun bölgedeki muhabiri ise sakin başlayan protestoda göçmenlerin bir anda duvara tırmanmaya başladığını ardından ABD polisinin müdahalesinin geldiğini aktardı.

Muhabirin konuştuğu göçmenlerden biri ise "Trump'un duvarının önündeyiz bakalım ne olacak? Geçersek devam ederiz yoksa geri döneriz." ifadelerini kullandı.

Polisin müdahalesinin kendilerini korkuttuğunu belirten göçmen, buna karşın 3 haftadır barışçıl bir şekilde yolda olduklarını ve ülkelerinde iş olmadığını hatırlattı.

Diğer bir göçmen ise, "Ya kazanacağız ya da burada öleceğiz çünkü ülkemizde zaten yıllardır çile çekiyoruz." dedi.

Bu arada olaylar ilgili açıklama yapan Tijuana kenti yetkililerinden Alfonso Navarrete Prida, olayın 3-4 kişi tarafından kışkırtıldığını bildiklerini aktardı ve bu tür hadiselerin göçmenlerin zararına olduğunu belirtti.

Göçmenler protesto gösterisi düzenlemişti

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan yaklaşık 7 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde politikamız 'Yakala ve tutukla' şeklindedir." ifadesini kullanmıştı.

AA

Etiketler: abd, göçmen
Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

    Yalova'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama

    İran'da 148 artçı sarsıntı daha yaşandı

    ABD sınırında tansiyon yükseliyor

    Yusuf Nazik hakkında karar

    İsrail: ABD'den 2 yeni F-35 savaş uçağı teslim aldık

    BMGK, Rusya-Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor

    MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini açıkladı

    Iğdır'da sınır karakoluna terör saldırısı: 1 asker yaralandı

    Yeni Zelanda'dan yürek burkan görüntü

    Rusya doğruladı: Zorla durdurma amacıyla silah kullanıldı

    Kriz kalıcı hasar bıraktı

    Erzurum'da gece tefekkürü

    İran'da şiddetli deprem: Yaralı sayısı 513'e yükseldi!

    İran'daki deprem Irak'ta ölüme sebep oldu

    Ukrayna savaş gemileri hakkında Rusya’dan açıklama

    ‘En yumuşak karnımız eğitim’

    “Avrupa Bilal’ini arıyor”

    Savaşta bile ihlal edilemez

    Ukrayna: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz kalıcı hasar bıraktı
    Genel

    Savaşta bile ihlal edilemez
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cemaatleri hedef tahtasına koymak kimin işine yarar?
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde resim sanatının sınırları
    Genel

    Erzurum'da gece tefekkürü
    Genel

    İran'da şiddetli deprem: Yaralı sayısı 513'e yükseldi!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    “Avrupa Bilal’ini arıyor”
    Yeni Asya'dan Size

    Cağaloğlu mağazamızı yeniliyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Dert benimdir, deva Kur’ân’ın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.