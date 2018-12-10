ABD, Suriye'de hastaneyi hedef aldı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Heccin ilçesinde bir hastaneyi vurduklarını açıkladı.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "DEAŞ güçleri 9 Aralık'ta Koalisyon ortaklarına saldırmak için Heccin Hastanesini kullandı. Bu faaliyetleri ile DEAŞ hastaneyi Cenevre Sözleşmesi kapsamında korunan bir tesisi aksine bir amaçla kullanarak hastanenin, silahlı çatışma kanunlarınca sağlanan korunma statüsünü kaybetmesine neden oldu." ifadesine yer verildi.

Günlük basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, "Hastanelerin kullanılması kabul edilemez ve bu DEAŞ tarafından kullanılan standart bir taktiktir." dedi.

Manning, hastanedeki sivil kayıplarına ilişkin bilgi vermedi.

Hastenenin vurulmasına neden olan acil bir tehdit söz konusu olup olmadığına yönelik sorusuna Manning, hastaneden ateş açıldığı cevabını vermekle yetindi.

Manning, DEAŞ'ın ateş açtığı silahların ağır silahlar olup olmadığına ilişkin soruları da cevapsız bıraktı.

Deyrizor'da cami de vurulmuştu

ABD öncülüğündeki koalisyon, ekim ayında Deyrizor ilinde birçok camiyi hedef aldı ve saldırılarda onlarca sivil öldü.

Yerel kaynaklar koalisyonun 22 Ekim'de Heccin ilçesinde vurduğu Zeviye Camisinde 7 sivil öldüğü belirtmişti.

Albay Manning caminin hedef alındığını açıklamıştı ancak sivil kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi vermemişti.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca, DEAŞ ve YPG/PKK'nın çatıştığı Heccin'de 21 Ekim'de de bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada da 6 sivilin öldüğünü belirtmişti.

DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları 19 Ekim'de ise cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil ölmüştü.

Aynı beldede bir önceki gün de Ammar Bin Yaser Camisi'ne yapılan saldırıda da 2'si çocuk, 30 sivil ölmüştü.

Koalisyon cami saldırılarında DEAŞ'ı hedef aldığını savunuyor.

Diğer taraftan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, geçen hafta Heccin ilçesinde düzenlediği hava ve kara saldırılarında 25 sivil öldüğü bildirilmişti.