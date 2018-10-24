ABD Suriye’de yine cami vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye’nin Deyrizor ilinde yine bir camiyi hedef aldı.

Saldırıda 7 sivil vefat etti. Deyrizor’daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde koalisyon uçakları Hecin ilçesindeki Zeviye Camii’ni vurdu.

Camideki 7 sivil vefat etti.

IŞİD karşıtı koalisyon uçakları 18 Ekim’de de Deyrizor’un Süse ilçesindeki Ammar bin Yaser Camii’ne saldırmıştı. Saldırıda, 2’si çocuk, 30 sivil ölmüştü. Terör örgütleri YPG/PKK ile IŞİD’ın çatıştığı Süse beldesinde koalisyonun 19 Ekim’de Cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camii’ne düzenlediği saldırıda 16 sivil vefat etmişti. Deyrizor’da koalisyonun son bir haftada vurduğu üç camide toplam 53 sivil vefat etmiş oldu. Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca, IŞİD ve YPG/PKK’nın çatıştığı Heccin’de 21 Ekim’de de bir Kur’an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada da 6 sivilin öldüğünü belirtmişti. Koalisyon cami saldırılarında IŞİD’ı hedef aldığını savunuyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, 22 Ekim’deki açıklamasında, Süse’de IŞİD’ın kontrolünde olduğu iddia edilen birçok binayı hava saldırısıyla vurduklarını, binalardan birinin bir cami olduğunu açıklamıştı. Kayıplara ilişkin ise bilgi vermemişti.

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Bir sivil katliâmı daha

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Afgan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 17 sivilin öldüğü iddia edildi. Afganistan’da 17 Sivilin Yanlışlıkla Öldürüldüğü İddiası Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Afgan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 17 sivilin öldüğü iddia edildi. Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Nangarhar’ın Rodat ilçesinde terör örgütlerine operasyon düzenlediğini söyledi. Operasyon sırasında sivillerin üzerine yanlışlıkla ateş açıldığını ifade eden Hogyani, ölü sayısıyla ilgili henüz net bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Bölge sakinlerinden Ata Han Şinvari, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, sivilleri hedef aldığını ve saldırıda 17 sivilin öldüğünü öne sürdü. Şinvari, yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.