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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

ABD: Suriye görüşmelerinde PYD de masada olmalı

11 Ocak 2017, Çarşamba 10:02
Türkiye'nin terör örgütü olduğu gerekçesiyle verdiği destekten dolayı eleştirdiği ABD'den yeni bir PYD açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Suriye görüşmelerinde gelinecek süreç içinde, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu PYD'nin de masada yer alması gerektiğini söyledi.

Sözcü Yardımcısı Mark Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Suriye'de barışın sağlanması sürecinde, Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülük edeceği çözüm arayışlarının tek çözüm yolu olduğuna ilişkin ABD'nin görüşünün değişmediğini belirten Toner, barış görüşmelerinde kimlerin yer alacağının, barış görüşmelerine önderlik eden gruplara ve Suriye halkına bağlı olduğunu söyledi.

Mark Toner, bir soruya verdiği yanıtta; Suriyeli Kürtleri temsil eden PYD'nin terör örgütü IŞİD'e karşı en etkili mücadele eden grup olduğunu ve PYD'nin de barış görüşmelerinin yapılacağı masada olması gerektiğini savundu. Toner, 'PYD savaşta varlığı olan bir grup. Suriye'deki çözüm arayışlarında da seslerinin duyulması gerekiyor. Bize göre, bir noktada bu sürecin bir parçası olmak zorundalar' diye konuştu.

Toner, ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü, PYD'yi ise terör örgütü olarak görmediklerini, kendilerine silah desteği vermediklerini, taktiksel destek sağladıklarını söyledi. Toner, 'Eğer PYD PKK değilse neden onlara silah vermiyorsunuz' sorusunu da 'YPG IŞİD'e karşı önemli ve etkili bir güç. Türk hükümetinin PYD ile duyarlılığını göz önünde bulunduruyoruz' diye cevapladı.

Toner, 'Savunma Bakanı Ash Carter'ın, geçtiğimiz Nisan ayı sonlarında Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham'ın soruları üzerine, ABD'nin, Türkiye'nin tüm karşı çıkışlarına karşın silah ve maddi yardım sağladığı PYD ve PKK arasında işbirliği olduğunu bildiği' sözlerinin anımsatılması üzerine, 'Carter'ın açıklamaları şu an önümde olmadığı için buna ilişkin değerlendirme yapamayacağım' dedi.

Toner, Türkiye'de anayasa ve sistem değişikliği için yapılan çalışmalara ilişkin sorulara verdiği cevaplarda gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti ve 'Bir ortak ve müttefik olarak gelişmeleri yakından izliyoruz. Türk parlamentosu ve halkının karar vereceği içişleri konusuna girmeyeceğim. Daha önceleri de söylediğimiz gibi, Türkiye'nin demokrasisi bizim için önemli, bize göre Türk halkı için de önemli, bunun farkındayız' dedi.

Toner, başka bir soru üzerine de, ABD’nin süreç içerisinde PYD’nin de Suriye görüşmeleri masasında yer alması gerektiği görüşünü, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Suriye’nin Dostları Grubu’na bağlı ülkelere aktarıldığını da belirtti.

DHA

Etiketler: pyd, abd
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