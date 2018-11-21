"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'ABD Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yardım gönderiyor'

21 Kasım 2018, Çarşamba 12:28
Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri Şeşo, "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG üzerinden Şengal'deki PKK ve ona bağlı gruplara yardım gönderiyor." dedi.

Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri Haydar Şeşo, ABD'nin terör örgütü PKK konusunda iki yüzlü bir siyaset izlediğini, Suriye'nin kuzeyi üzerinden Musul'un Sincar ilçesindeki PKK'lı teröristlere destek verdiğini belirtti.

Musul'un Sincar ilçesinde ikamet eden Şeşo, bölgedeki "ABD-PKK dayanışması" hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin terör örgütüne yaklaşımını sert bir dille eleştiren Şeşo, "ABD, PKK konusunda iki yüzlü bir siyaset izliyor. Washington yönetimi bir yandan PKK üst düzey sorumlularının başına ödül koyuyor, diğer yandan Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeyinde iş birliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sincar'ın PKK'ya ait askeri kamp ve karargâhlarla dolu olduğunu söyleyen Şeşo, "ABD, PKK ve ona bağlı gruplarla tam bir dayanışma içinde. Bu çerçevede PKK, zorla alıkoyduğu Ezidileri Şengal'de kurduğu askeri eğitim kamplarında silah altına alıyor." bilgisini verdi.

Şeşo, "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG üzerinden Şengal'deki PKK ve ona bağlı gruplara yardım gönderiyor." dedi.

Irak merkezi hükümetinden yetkililerin Türkiye ile yaptıkları toplantılarda PKK'nın Irak topraklarında kalmayacağını vurguladığını hatırlatan Şeşo, ancak örgüte Irak ordusu ve Haşdi Şabi üzerinden mali destek verildiğini iddia etti. 

PKK'nın Sincar'da konuşlanması

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırısı sırasında Ezidileri koruma bahanesiyle Suriye ve Kandil'den gelerek bölgede konuşlanmaya başlamıştı.

Sincar'ın DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen bölgede yayılmacı bir politika izleyen örgüt, Ezidileri silahlandırıp farklı isimler altında gruplar kurmuştu.

Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de tartışmalı bölgelere yönelik askeri operasyonda Sincar başta olmak üzere birçok yerde kontrolü sağlamıştı.

Sincar'ın Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinden sonra Mart 2018'de PKK, ilçeden çekildiğini öne sürmüş, Irak ordusunun da örgütün boşalttığı kamplara yerleştiği iddia edilmişti. Ancak bunların aksine PKK bölgedeki yayılmacı politikasına devam ediyor. 

AA

Etiketler: Irak, ABD, PKK, terör, Türkiye
Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bağımlılıklara teslim olma'

    ABD ile Hakan Atilla konusunda anlaşıldı mı?

    Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul'' açıklaması

    'ABD Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yardım gönderiyor'

    Çin'den eğitimde ''yapay zeka'' hamlesi

    'Televizyon programlarında içerik sorunu yaşıyoruz'

    AB'den Türkiye'ye 'Demokrasi ve hukukun üstünlüğü' uyarısı

    'Yemen'de 85 bin çocuk yetersiz beslenmeden ölmüş olabilir'

    Trump'a 2. Kaşıkçı mektubu: Yeni mektupta öne çıkan bölümler neler?

    Yine ''ruhsatsız'' yine can pazarı: ''Hayatlarından umudumuz yok''

    INTERPOL'ün yeni başkanı belli oldu

    BM'de yarım milyar dolarlık seyahat harcaması istifa getirdi

    Zonguldak'ta maden ocağında patlama

    ABD Kongresindeki Demokrat üyeler: 181 yıllık yasak kalksın

    KOAH, zatürre riskini arttırıyor

    Çalışın, tevekkül edin, Allah yardım eder

    Gazze patlamak üzere

    'Trump yönetimi Kaşıkçı konusunda tutarlı bir cevap veremedi'

    Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

    84 bin Suriyeli’ye kanunî ikamet izni

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Farzlardan sonra kurtaran duâyı okuyor muyuz?
    Cevher İLHAN

    Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dinî denetim mi, kamu güvenliği mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ABD Kongresindeki Demokrat üyeler: 181 yıllık yasak kalksın
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadın ve erkekler değişirken...
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, insanı ihmal etmez
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Basra nasıl harap oldu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şefaat hak mıdır, kimler şefaat edebilir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.