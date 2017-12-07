"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

"ABD, tek başına karar almaya başladı"

07 Aralık 2017, Perşembe 16:05
Belçika Dışişleri Bakanı Reynders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının üzüntü verici olduğunu belirterek, AB'nin Ortadoğu Barış Süreci'ne ilişkin daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Belçika'daki "Radio 1"e verdiği röportajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına ilişkin, "Belçikalı diplomatlar, bunun çok kötü bir karar olduğunu Amerikalı muhataplarına açık şekilde belirtti." ifadesini kullandı.

Trump'ın Kudüs kararının şiddete yol açabileceğine dikkati çeken Reynders, tek çözümün İsrail ve Filistin arasında diyalog inşa edilmesi olduğunu vurguladı.

Reynders, ABD yönetiminin aldığı kararın barış sürecini zora soktuğuna işaret ederek, "Artık barış sürecinde AB'nin daha etkin rol üstlenmesi gerekiyor. İsrail'in en büyük ticaret ortağı ve Filistin hükümetinin temel destekçilerinden biri olarak önemli bir konumumuz var." diye konuştu.

İsrail-Filistin sorunu için tek çözümün "iki devletli çözüm" olduğunu dile getiren Reynders, AB'nin iki taraf arasında doğrudan iletişimi sağlamak için devreye girmesi gerektiğini söyledi.

"ABD, tek başına karar almaya başladı"

Öte yandan Reynders, ABD yönetiminin aldığı karara şaşırmadığını, bunun Başkan Trump'ın seçim kampanyası döneminde verdiği sözlerden biri olduğunu, Trump'ın Paris İklim Anlaşması ve İran nükleer anlaşmasına ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.

Reynders, "ABD'de dış politika kararları alınırken artık müttefiklerin dahil edilmediğini görüyoruz. ABD yönetimi tek taraflı olarak kendi karar veriyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: belçika, abd, filistin, kudüs
Okunma Sayısı: 389
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    282. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "ABD, tek başına karar almaya başladı"

    ''Artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanmalı"

    Irak'tan ABD'ye diplomatik nota verildi

    İş adamları davasında son durum

    İsrail'den "askere hazır ol" talimatı

    Kudüs ve Batı Şeria'da genel grev kararı

    ''Ben de yalan söyledim kendisine''

    ''Sen ne yapmak istiyorsun?''

    Yargı personeline operasyon

    ''Trump yalnız kalacaktır, bütün dünyada yalnız kalacaktır''

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı

    Gruptan yenilgisiz çıkan ilk Türk takımı oldu

    Kudüs hepimizindir

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?

    ''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

    Dünyadan Trump'a tepkiler devam ediyor: ''AB ciddi endişe duyuyor''

    Kudüs için kitlesel eylem çağrısı

    Çavuşoğlu: Kudüs İsrail'in başkenti olamaz

    Abbas: Kudüs barış kentidir ve Filistin'in ebedi başkentidir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17-25
    M. Latif SALİHOĞLU

    33 idam! ‘Bir de kadın asalım’ dediler...
    Genel

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı
    Genel

    Yargı personeline operasyon
    Genel

    ''Ben de yalan söyledim kendisine''
    Ahmet BATTAL

    Yargı ne âlemde?
    Faruk ÇAKIR

    Kudüs, Kudüs, Kudüs!
    Genel

    Çocukları olumsuz etkiliyor
    Genel

    ''Sen ne yapmak istiyorsun?''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.