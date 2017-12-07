Belçika Dışişleri Bakanı Reynders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının üzüntü verici olduğunu belirterek, AB'nin Ortadoğu Barış Süreci'ne ilişkin daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Belçika'daki "Radio 1"e verdiği röportajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına ilişkin, "Belçikalı diplomatlar, bunun çok kötü bir karar olduğunu Amerikalı muhataplarına açık şekilde belirtti." ifadesini kullandı.

Trump'ın Kudüs kararının şiddete yol açabileceğine dikkati çeken Reynders, tek çözümün İsrail ve Filistin arasında diyalog inşa edilmesi olduğunu vurguladı.

Reynders, ABD yönetiminin aldığı kararın barış sürecini zora soktuğuna işaret ederek, "Artık barış sürecinde AB'nin daha etkin rol üstlenmesi gerekiyor. İsrail'in en büyük ticaret ortağı ve Filistin hükümetinin temel destekçilerinden biri olarak önemli bir konumumuz var." diye konuştu.

İsrail-Filistin sorunu için tek çözümün "iki devletli çözüm" olduğunu dile getiren Reynders, AB'nin iki taraf arasında doğrudan iletişimi sağlamak için devreye girmesi gerektiğini söyledi.

"ABD, tek başına karar almaya başladı"

Öte yandan Reynders, ABD yönetiminin aldığı karara şaşırmadığını, bunun Başkan Trump'ın seçim kampanyası döneminde verdiği sözlerden biri olduğunu, Trump'ın Paris İklim Anlaşması ve İran nükleer anlaşmasına ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.

Reynders, "ABD'de dış politika kararları alınırken artık müttefiklerin dahil edilmediğini görüyoruz. ABD yönetimi tek taraflı olarak kendi karar veriyor." ifadelerini kullandı.