ABD-Türkiye ortaklığı olmadan çözüm olmaz

TurkIsh Heritage Organization’ın (THO) geçtiğimiz hafta Ulusal Basın Kulübü’nde düzenlediği Suriye Krizinden Alınan Dersler:

Eski Rekabetler, Yeni Dinamikler başlıklı panelde, konuşmacılardan Arnold Kanter Başkanı Barry Pavel, Türkiye ve ABD arasında bir ortaklık olmadan Suriye’de istikrar sağlanamayacağını savundu. Bahçeşehir Üniversitesi Başkanı Dr. Sinem Vatanartiran panelin moderatörlüğünü yaparken, konuşmacılar ise Siyasi Askeri İşlerden sorumlu eski ABD Dışişleri Sekreter Yardımcısı, Stimson Merkezi’nde fahri başkan emekli ABD Büyükelçisi Lincoln P.Bloomfield Jr., – Princeton Üniversitesi Ortadoğu Güvenliği ve Nükleer Politika Uzmanı emekli İran Büyükelçisi Seyed Hossein Mousavian, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Brent Scowcroft Atlantik Konseyi’nin Uluslararası Güvenlik Direktörü ve Arnold Kanter Başkanı Barry Pavel idi. Pavel, ABD-Türkiye ortaklığı olmaksızın Suriye’de istikrarın sağlanamayacağını savundu. Bu ilişkinin gerekliliği göz önüne alındığında, “ABD ve Türkiye arasında ciddi tahrip edici ancak jeostratejik açıdan önemli olmayan bazı konuları atmaya çalışan yeni bir düzenleme yapılması zorunluluğu var” dedi. DHA

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