"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'ABD uluslararası düzene zarar veriyor'

19 Kasım 2018, Pazartesi 12:23
Çin Modern Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Güvenlik ve Silahların Kontrolü Araştırmaları Daire Başkanı Prof. Dr. Li Vey, "ABD değişti. ABD artık uluslararası düzenin koruyucusu değil, uluslararası düzenin sabotajcısıdır." dedi.

Çin Modern Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Güvenlik ve Silahların Kontrolü Araştırmaları Daire Başkanı Prof. Dr. Li Vey, ABD'nin İran'a yönelik ikinci tur yaptırımları, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararı ve Dünya Ticaret Örgütünden ayrılma tehdidi gibi gelişmelere dikkati çekerek, "Uluslararası toplum, ABD'nin küresel konularda kendi menfaatleri uğruna aldığı rastgele kararları masaya yatırıp ABD'nin dünyanın geleceğindeki yerini sorgulamalıdır." dedi.

Çin hükümetine iç ve dış politika konularında doğrudan danışmanlık görevini yürüten kurumun yetkilisi Li, değerlendirmelerde bulundu.

İran Nükleer Anlaşması'nın, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde uluslararası kamuoyunun ortak kabulünü kazanmış bir anlaşma olduğunu anımsatan Li, "ABD, İran bu anlaşmayı ihlal eden bir eylemde bulunmadığı halde İran Nükleer Anlaşması'nı tek taraflı iptal ediyor. Bu, açık şekilde uluslararası düzene zarar vermektir." diye konuştu.

Li, ABD'nin uluslararası kamuoyunun ortak kabulünü kazanmış bir anlaşmadan çekildiğinin altını çizerek, "Bu da onların 'Yeter ki ABD iyi olsun. Dünyanın geri kalanında kaos hakim olsa da umurumuzda olmaz.' yönündeki tavrını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

ABD dolarının hegemonyası

Li, uluslararası ticaretin ABD dolarının hegemonyası altında olduğuna işaret ederek, "ABD diyor ki, 'İran ile alışveriş yaparsan sana da yaptırım uygularım.' İşte tam bu noktada, artık uluslararası toplumun ABD'nin dünyada oynadığı rolü sorgulamasının zamanı gelmiştir. ABD, hala eski ABD mi? ABD değişti. ABD artık uluslararası düzenin koruyucusu değil, uluslararası düzenin sabotajcısıdır." şeklinde konuştu.

"Uluslararası toplum iş birliğini artırmalı"

ABD'nin Dünya Ticaret Örgütünden ayrılma tehdidi, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararı gibi konuların bunun kanıtı olduğunu savunan Li, "Uluslararası toplum, buna nasıl karşılık vermelidir? Uluslararası toplum, ABD'nin küresel konularda kendi menfaatleri uğruna aldığı rastgele kararları masaya yatırıp bu ülkenin dünyanın geleceğindeki yerini sorgulamalıdır. Uluslararası toplum iş birliğini artırmalı. Daha çok taraflı bir ticari ve finansal düzen için çalışmalı." dedi.

Li, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların, dünyadaki diğer ülkeleri etkilememesi gerektiğine dikkati çekerek, bu anlaşmazlıkların İran halkının refah ve huzurunu da etkilememesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

 

AA

Etiketler: Çin, ABD, İran, yaptırım, dünya
Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UCM'den İsrail'in işlediği suçların soruşturulması talebi

    'AB ile Türkiye Suriye konusunda hemfikir'

    İngiltere, Brexit'e kadar yaptığı anlaşmalara sadık kalacak

    'Afetlerden en çok çocuklar etkileniyor'

    Ruhani: ABD'ye boyun eğmeyeceğiz

    Brezilyalı pilot Suudi Arabistan'ın üzerinden geçerken Müslüman oldu

    Almanya Kaşıkçı cinayetiyle alakalı 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

    Yemen'de Husiler, koalisyona karşı saldırılarını durduracak

    Esad rejimi Soçi mutabakatını ihlâle devam ediyor

    Soğan fiyatları yüzde 100 arttı

    'ABD uluslararası düzene zarar veriyor'

    Türkiye kabartma Kur'an basımında öncü oldu

    Denizli'de eğitim uçağı düştü

    İsrail askerleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

    Bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk tarihleri belli oldu

    Adalet herkese lâzım!

    Macron: Avrupa daha güçlü ve bağımsız olmalı

    'Milletin kimliğini oluşturan asıl unsur din ve inançtır'

    Tabutta tahliyeler devam ediyor

    Amsterdam'da Filistin'e destek gösterisi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet herkese lâzım!
    Ali FERŞADOĞLU

    Lânetleşme duâsı nedir?
    Sebahattin YAŞAR

    Zulüm unutulmaz, o kalpte sönmeyen bir ateştir
    Genel

    Devlet-Cemaat İlişkileri
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Kesin bakalım şu alkışları” diyebilseler
    Genel

    Bayram Yüksel ağabeyi rahmetle anıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyamıza inen eşsiz müjde
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ahireti tam bildikleri halde...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.