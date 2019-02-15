ABD vatandaşı yolsuzluk suçlamasıyla Moskova'da gözaltına alınfı

Rusya'da kayıtlı Baring Vostok şirketinin kurucusu ABD vatandaşı Michael Calvey'in Moskova'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Moskova'daki Basman Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Calvey'in yanı sıra aynı şirketten yetkililerin de olduğu 5 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Mahkeme sözcüsü Yuliya Tsareva, gözaltına alınan diğer kişilerin Baring Vostok Yatırım Müdürü İvan Zyuzin, mali sektör partneri Fransız vatandaşı Phillipe Delpal, medya partneri Vagan Abgaryan, Vyatka Bank Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Kordiçev ve 'Pervoe Kollektorskoe Büro' Genel Müdürü Maksim Vladimirov olduğunu ifade etti.

10 YILA KADAR HAPİS ALABİLİRLER

Soruşturma makamı, 2.5 milyar rublelik (37.5 milyon dolar) yolsuzluk faaliyetiyle suçlanan tüm zanlıların tutuklanması yönünde görüş belirtti. Yasadaki ilgili maddeye göre zanlılar 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

1994'TEN BERİ FAALİYETTE

Calvey, Rusya'da varlıkları bakımından ilk 40 şirket arasında yer alan Vostoçnıy Bank'ın kontrol hissesini elinde bulunduruyor.

Şirketin sitesindeki verilere göre Rusya ve BDT ülkelerinde 1994 yılından beri faaliyet yürüten şirket, şimdiye dek Rus ekonomisine 2.8 milyar dolarlık yatırım yaptı.