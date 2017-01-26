ABD, vatandaşlarını uyardı: İstanbul ve Güneydoğu'ya gitmeyin

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarını, Türkiye'de artan terör olaylarına dikkat çekerek uyardı. Devlet görevlilerinin de İstanbul'a gitmesini kısıtladı.

Bakanlık web sitesinde yayımlanan uyarı yazısında; ABD vatandaşları, artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine gitmekten kaçınmalarını tavsiye edildi. DEVLET GÖREVLİLERİNİN İSTANBUL'A GİTMESİNE KISITLAMA GETİRDİ Bakanlık ayrıca, ABD devlet görevlilerinin İstanbul ve Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine yapacakları resmi ziyaretlere kısıtlamalar getirdi. TÜRKİYE'DEKİ TERÖR OLAYLARI EN ÇOK TURİSTLERİN OLDUĞU YERDE OLUYOR ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki terör saldırılarının büyük etkinlikler, turistlerin yoğun olduğu yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler ve çeşitli ulaşım merkezlerinde gerçekleştirildiğini ve özellikle yabancıların cinayet ve adam kaçırma eylemlerinde hedef alındığını belirti. "VATANDAŞLAR HE AN TETİKTE OLMALI" Bakanlık vatandaşlarına, kişisel güvenlik önlemlerini gözden geçirmelerini, yerel haber kaynaklarını takip etmeleri ve her an tetikte olmalarını önerdi. DHA

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