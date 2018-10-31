ABD ve İngiltere, Yemen için ateşkes çağrısında bulundu

Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere Yemen'deki iç savaşın sonlandırılması için ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakan Pompeo yaptığı açıklamada, Yemen'de 2014'ten bu yana devam eden çatışmanın bitirilmesi ve barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini vurguladı. Düşmanlıkların sona ermesi ve siyasi bir çözüm yolunun güçlü bir şekilde yeniden başlamasının bölgedeki insani krizi de rahatlatacağını kaydeden Pompeo, "Artık çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, Yemen halkının barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanı geldi" ifadesine yer verdi. Öte yandan Pompeo, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun da Yemen'deki tüm sivil bölgeleri bombalamayı durdurması gerektiğini belirtti. İngiltere Başbakanı Theresa May ise, ABD'nin girişimini desteklediklerini açıkladı. İngiliz Parlamentosun'da konuşan May, "Tarafların ancak siyasi bir uzlamaya giderek Yemen'de etkili bir ateşkesin sağlanabileceğini" savundu. ABD Savunma Bakanı James Mattis de, Yemen'de 30 gün içinde ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini vurgulamıştı. Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kaldı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor. Husilerin tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Husileri Cenevre'ye getirebilmek için tüm seçenekleri, alternatifleri ve çabayı gösterdiklerini ifade etmişti. Euronews Türkçe

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