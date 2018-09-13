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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

ABD ve Rus savaş uçakları karşı karşıya geldi

13 Eylül 2018, Perşembe 10:44
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı, iki Amerikan F-22 Raptor jetinin, Alaska yakınında iki Rus TU-95 bombardıman uçağına önleme yaptığını açıkladı.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), salı günü Alaska açıklarında iki Amerikan F-22 Raptor jetinin, iki Rus TU-95 bombardıman uçağına önleme yaptığını bildirdi.

NORAD'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, söz konusu önlemenin Alaska'nın batısında uluslararası hava sahasında yaşandığı duyuruldu.

Rus uçaklarının ABD veya Kanada hava sınırından içeri girmediği belirtilen açıklamada, önleme yapıldığı sırada iki bombardıman uçağının ABD Hava Savunma Tanımlama Bölgesi içinde bulunduğu ve bu alanın Alaska'nın 200 deniz mili açıklarına kadar ulaştığı bildirildi.

Eylül ayı başında ve geçen mayıs ayında da benzer şekilde Alaska açıklarında Rus bombardıman uçakları, ABD jetleri tarafından engellenmişti.

Mayıs ayındaki olayın ardından Amerikan medyasına konuyla ilgili değerlendirmeler yapan üst düzey Pentagon yetkilileri, söz konusu uçuşları "rutin" ve "tehdit içermeyen uçuşlar" olarak tanımlamıştı.

Öte yandan, ABD Kongresinin bazı Cumhuriyetçi üyeleri, Rus uçaklarının ABD sınırına bu kadar yakın uçmasını "Amerikan halkına mesaj" olarak nitelendirmişlerdi.

AA

Etiketler: ABD, Rusya, Alaska, uçak
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