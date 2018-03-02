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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

ABD ve Rusya atışırken; siviller ölmeye devam ediyor!

02 Mart 2018, Cuma 10:38
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Doğu Guta'daki insani krize ilişkin "Cumartesi gününden beri 100'den fazla kişinin öldüğünü gördük. Bu ateşkes kesinlikle işe yaramıyor. Rusya'nın BM'de alınan kararları uygulaması gerekiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Doğu Guta'da insani koridorlar açıldığı" yönündeki açıklamalarına basın toplantısında yanıt verdi.

Bölgede geçen cumartesi gününden bu yana 100'den fazla kişinin öldüğünü belirten Nauert, "Bu ateşkes kesinlikle işe yaramıyor. Rusya'nın 'insani koridor' açıklamaları şaka gibi. Rusya'nın sadece kendisinin de oy verdiği BM'de alınan kararları uygulaması gerekiyor." diye konuştu.

Nauert, Rusya'nın Suriye'de rejim güçlerini eğitip donatmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Rusya'nın Suriye'deki gelişmelerden sorumlu olduğunu dile getiren Nauert, yaşananları çok yakından takip ettiklerini ve bunların kendileri için çok ciddi bir kaygı nedeni olduğunu anlattı.

Doğu Guta'da ateşkes kararının bir etkisinin olmadığını savunan Nauert, şunları kaydetti:

"Bahsedilen insani koridorlara bakarsanız kimsenin bu hatları kullanmadığını görürsünüz. İnsanlar Doğu Guta'dan ayrılmaya korkuyorlar çünkü bu hatların Beşşar Esed'e çalıştığını düşünüyorlar. Rusya'nın bahsettiği sözde insani koridorlar, net olmak gerekirse şaka gibi."

Lavrov, BM Güvenlik Konseyinin Suriye'de ateşkes kararı sonrası yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da insani koridorlar açıldığını bildirmişti.

Sadece 2 kişi ayrılabildi...

AA

Etiketler: abd, rusya, doğu guta
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