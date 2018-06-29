"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

ABD ve Rusya görüşmesinin adresi Helsinki oldu

29 Haziran 2018, Cuma 17:32
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek

Rusya ve ABD arasındaki son zamanlarda gerilen ilişkileri yumuşatacak adım olarak değerlendirilen Putin-Trump zirvesinin adresi, Finlandiya'nın başkenti Helsinki oldu.

16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak Putin-Trump görüşmesinin gündeminde zor dönemden geçen Rusya-ABD ikili ilişkileri bulunuyor. Güvenlik ve silahlanma konularının yanı sıra, Suriye ve Ukrayna meseleleri, Rusya’ya yaptırımlar, diplomat krizi, İran nükleer anlaşması ve Kore yarımadasındaki gelişmeler liderlerin ele alacağı muhtemel konular arasında yer alıyor.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile ay başında Helsinki'de bir araya gelmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında uzun süredir planlanan görüşmenin yeri hususunda ilk işaretleri vermişti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, geçmişte farklı dönemlerde Rus ve Amerikan liderlerin zirvelerine ev sahipliği yaptı.

Finlandiya, Sovyetler Birliği döneminden bu yana Moskova yönetimiyle yakın ilişkilere sahip. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri "tarafsızlık"ı benimseyen bir dış politika yürüten Finlandiya, 1948 yılında Sovyetler Birliği ile Dostluk Anlaşması imzalamıştı. Anlaşma gereğince, iki taraf birbirine karşı bir askeri birliğe katılmamayı taahhüt ediyor.

Ayrıca NATO ile de yakın ilişkilere sahip olan Finlandiya, askeri güç ve yeteneklerini NATO'nun askeri altyapısıyla uyumlu hale getirmeye çalışsa da ittifaka üye değil.

Hem Rusya ve hem de ABD’ye yakın olan Finlandiya'nın bu tarafsız konumu Putin ve Trump zirvesinin Helsinki'de yapılmasına imkan sağladı.

Finlandiya'nın ev sahipliğinde 1975'te Doğu ve Batı blokları arasında bir yumuşama belgesi olan Helsinki Nihai Senedi’nin imza töreninde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) lideri Leonid Brejnev ile ABD Başkanı Gerald Ford bir araya gelmişti.

Sovyetlerin dağılmasından kısa bir süre önce SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov ve ABD Başkanı George Bush ile 1990’da Helsinki’de görüşmüş, SSCB ABD’den ekonomik yardım talebinde bulunmuştu.

1997’de Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, ABD Başkanı Bill Clinton ile yine Helsinki’de NATO’nun Doğu'ya genişleme planı ile ilgili bir araya gelmişti.

AA

Etiketler: ABD, Rusya, Finlandiya, Helsinki, görüşme
Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erken seçim olabilir

    İktidarı bekleyen büyük zorluklar

    ‘Şehitlerimiz siyasî partilerin değil milletimizin şehitleridir’

    Türkiye’de demokrasiye inanan büyük bir kesim var

    AB'nin 3 milyar avroluk desteği nasıl değerlendirilecek?

    Bir arı sebep oldu...

    'Suriye'deki durumdan çok ciddi endişe duyuyoruz'

    İş adamlarının yargılandığı davada 101 sanık hakkında karar

    Kuşların en zekisi kargalar mı?

    Uludere'de askeri araç şarampole yuvarlandı

    Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması

    İddianame kabul edildi

    Beykoz'daki yangın kontrol altına alındı

    ABD ve Rusya görüşmesinin adresi Helsinki oldu

    İsrail Filistin'deki gösterilerde halkı kışkırtmaya devam ediyor

    CHP'den Eren Erdem'in tutuklanmasına tepki geldi

    AKP'nin Meclis Başkanı adayı 10 Temmuz'da belli olacak

    Hayati Yazıcı'dan İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri hakkında açıklama

    İsrail'in Filistin'i işgal planı: "Yüzyılın Anlaşması"

    Güneydoğu Anadolu'da güneş enerjisinden elektrik ve buhar üretilecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “OHAL kalkacak” lâfı bile...
    Genel

    Herşey hukuksuzdu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şeyh Said’e idam
    Genel

    MHP'den AKP'ye milletvekili hamlesi
    Ali FERŞADOĞLU

    24 Haziran 2018 seçimlerinin değerlendirmesi
    Cevher İLHAN

    Korku ve istismar siyaseti
    Süleyman KÖSMENE

    Atalet zindanına düşmemizin sebepleri
    Genel

    Gündüzalp duâ bekliyor
    Genel

    Kaçırılma ve tehdit iddiaları ile ilgili İnce'den açıklama
    Faruk ÇAKIR

    Seçimden sonraki adım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.