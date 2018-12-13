New York Times gazetesi, “Yemen’de ABD yapımı bir trajedi” başlığıyla yayımladığı dosya haberde, Washington’un Suudi Arabistan’a sattığı bombaların Yemen’de sivilleri hedef almasıyla ortaya çıkan dramı, insan hikÂyeleri üzerinden gözler önüne serdi.

New York Times (NYT) gazetesi, ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona sattığı bombaların yol açtığı tahribatı, insanlık dramını ve ABD’nin Suudi Arabistan’a silâh satışı rakamlarını gözler önüne serdi. Gazetenin “Yemen’de ABD yapımı bir trajedi” başlıklı, Eylül 2016’da Yemen’in başkenti Sana yakınlarında Arhab bölgesinde düzenlenen hava saldırısında ölenlerin hikayeleri üzerine kurulan haberde, halkın savaşla bir anda kabusa dönen hayatları anlatıldı. Arhab’da bir grup köylünün su kuyusu açmak için toplandığı sırada düzenlenen hava saldırısında bazılarının öldüğü, bazılarının uzuvlarını yitirdiği, aradan 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen bölgede bomba izlerinin ve kalıntılarının hala mevcut olduğu belirtildi. Hastanelerdeki imkansızlıklar nedeniyle sağlık personelinin bombaların hedefi olan sivilleri tedavi etmekte zorlanması, bu hava saldırısında yaralananları tedavi etmeye çalışan bir doktorun izlenimleri üzerinden aktarıldı. Haberde, hava saldırılarında uzuvlarını kaybeden yaşlılar, gençler ve çocukların görsellerine yer verildi. İnsan Hakları İzleme Örgütünün verilerine göre, söz konusu hava saldırısında 3’ü çocuk 31 sivil öldü, 42 kişi yaralandı.

Suudlar silâhları ABD’den aldı

Suudi Arabistan’ın Yemen’deki eylemlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Sudan ve Mısır gibi bölge ülkelerinin desteğini aldığına işaret edilen haberde, “Ancak Suudi Arabistan, materyal desteğini çok uzaklardaki müttefiki ABD’den aldı.” değerlendirmesinde bulunuldu. Suudi Arabistan’ın, eski başkanlar Bill Clinton, George Bush, Barack Obama dönemlerinde ABD’den milyarlarca dolarlık mühimmat aldığı, Obama’nın 2016’da görev süresi bitmeden kısa süre önce sivil ölümlerini azaltmak amacıyla Suudi Arabistan’a akıllı bomba satışını durdurduğu anımsatıldı.