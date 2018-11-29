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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'ABD yaptırımlarının Rus ekonomisine etkisi nispeten küçük'

29 Kasım 2018, Perşembe 20:24
Rusya Maliye Bakanlığı Dış Kısıtlamaları İzleme Departmanı Başkan Vekili Dimitriy Timofeyev, "ABD yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkisi nispeten küçük. Yine de her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız." dedi.

Rusya Maliye Bakanlığı Dış Kısıtlamaları İzleme Departmanı Başkan Vekili Dimitriy Timofeyev, başkent Moskova'da katıldığı "Yaptırımlar ve Rusya: Sonsuza kadar birlikte mi?" adlı konferansta yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının Rus ekonomisine yönelik etkilerini değerlendirdi.

Rusya'nın aldığı makroekonomik tedbirler sayesinde, yaptırımlarla başarılı bir şekilde mücadele edildiğine işaret eden Timofeyev, "Dalgalı döviz kuru politikası bir tampon görevi görüyor. Dış ve iç borçlarımız düşük seviyede, düşmeye devam ediyor. Rus mali sektörünün, dış kaynaklardan mümkün mertebe bağımsız bir şekilde hareket edebilmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkisi nispeten küçük"

ABD'nin uyguladığı veya uygulamayı planladığı yaptırımlara yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Timofeyev, "ABD yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkisi nispeten küçük. Yine de her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız." diye konuştu.

Atılan en önemli adımlardan birinin, dış ticaret hesaplamalarına yönelik olduğunun altını çizen Timofeyev, "Ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması diye adlandırdığımız iddialı bir hedefimiz var." dedi.

AA

Etiketler: Rusya, ABD, yaptırımlar
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