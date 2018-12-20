"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

ABD'ye ait onlarca tırın Suriye'den çıkışı devam ediyor

20 Aralık 2018, Perşembe 18:35
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından, daha önce terör örgütü YPG/PKK'ya silah taşıyan onlarca tır ülkeden ayrılmaya başladı.

ABD'nin Suriye'den çekeceği askeri varlığında son durum

Başkan Trump: Suriye'den çekilmemiz sürpriz değildi, eve dönme vakti

ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme kararını duyurmasının ardından Suriye'nin Irak sınır hattında dün gece hareketli saatler yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23.00 sularında daha önce ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı tırlar, Irak yönünde ilerlemeye başladı.

Daha önce sevkiyatlardan sonra, içlerinin boş olduğu görülebilir şekilde üstleri açık Irak'a dönen tırlar, bu kez üstleri kapalı şekilde giriş yaptı.

Dönüş için elektriğin kesildiği gece saatlerini seçen tırların konvoy halinde, bir kısmının üstü kapalı, bir kısmının ise açık olduğu görüldü.

Üstü açık tırlarda, iş makineleri ve mayın temizleyicilerin yer aldığı görüldü.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." demişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar, SDG adını kullanan YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bütün bölgelerden çekilecekleri yönünde bilgilendirdi.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi ve Türkiye’ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular halen yanıt bekliyor.

AA

Etiketler: abd, suriye
Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezalı köprü geçişlerine ilişkin Yıldırım'dan açıklama

    Filistinliler ölüme mahkum ediliyor

    Burası para ile değişilmez

    Dengelenme değil durgunluk

    Kudüs'ün 2018 yılı böyle geçti

    ‘’Taşeronların tamamına kadro verin”

    Dışarıda düştü, içeride de insin

    Netanyahu'dan Suriye’deki operasyonları sürdürme çıkışı

    Çin'den tartışmalı kamplardaki Müslümanlar hakkında skandal açıklama

    TÜİK asgari geçim tutarını açıkladı

    Başkan Trump: Suriye'den çekilmemiz sürpriz değildi, eve dönme vakti

    İki liderden birlik ve beraberlik mesajları: Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adım var

    Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek

    "İran istihbaratının İsrail yönetiminde güçlü nüfuzu var"

    İTO Başkanı Avdagiç: AB çıpası, ekonomik olarak bizi ferahlatacaktır

    Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş ile çok önceden görüşüyorduk

    Putin'den ABD’nin Suriye’den çekilme kararına yönelik ilk açıklama: Henüz bir emare görmedik

    Fransa Suriye'den çekilmeyi düşünmüyor

    ABD'nin Suriye'den çekeceği askeri varlığında son durum

    Milli Şair'imizin vefat ettiği daire müze oluyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    KHK’lılardan pasaport başvurusu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan 20 yıl sonra o suçlama yine vizyonda
    Genel

    Cumhurbaşkanı danışmanına arkadaşlarından da tepki geldi
    Ahmet BATTAL

    Adaleti çok seven devlete ikaz - 2
    Genel

    Tedbir gecikirse kriz büyür
    Süleyman KÖSMENE

    Hezeyancı hezeyanlarına doymuyor
    Genel

    Hayırsız evlat satar satar yer
    M. Latif SALİHOĞLU

    İmam Şâfiî’den mesajlar
    Genel

    Avrasya’da döviz ısrarı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.